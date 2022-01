Election présidentielle : en Côte-d'Or les soutiens de Christiane Taubira se mettent en ordre de marche

L'ancienne Garde des Sceaux Christiane Taubira a fini par officialiser sa candidature à la Primaire populaire pour représenter la gauche à l'élection présidentielle. En Côte-d'Or, elle peut compter sur le soutien de Patrick Molinoz, vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

France Bleu Bourgogne : vous êtes membre du Parti radical de gauche, le parti qui soutient Christiane Taubira. Vous l'attendiez, cette candidature?

Patrick Molinoz : C'est surtout quand on attend une candidature à gauche qui émerge en réalité. Et Christiane a réfléchi longuement avant de se lancer. C'est une femme d'Etat. Elle était ministre de la Justice. Elle a marqué l'histoire de ce pays. Elle ne veut pas rajouter de la confusion à la confusion, mais force est de constater que les candidats désignés par les partis n'émergent pas. Hormis Jean-Luc Mélenchon, qui veut gouverner tout seul. Pour les autres, malheureusement pour eux, Yannick Jadot, son meilleur sondage est à 7%. Anne Hidalgo, malheureusement pour elle et pour la gauche globalement, est entre 2% et 5%.

Est-ce que dans la région et en Côte-d'Or particulièrement vous sentez un engouement pour la candidature de Christiane Taubira ?

Partout en France il y a un terreau pour l'union de la gauche. Marie-Guite Dufay a été la première - ou l'une des toutes premières, avec le maire de Marseille - élue nationale majeure, à dire qu'elle viendra en Bourgogne Franche-Comté. Christian Paul est en mouvement avec elle aussi dans la Nièvre. Donc Christiane Taubira viendra en Bourgogne Franche-Comté sans aucun doute dans les prochaines semaines.

Je collecte les parrainages pour le compte du Parti radical de gauche et oui, il y a des élus de gauche qui la soutiennent chez nous. L'idée, c'est qu'il faut qu'on trouve cette dynamique d'union.

Quel est le programme de Christiane Taubira pour cette élection ?

Elle a commencé à dévoiler les premières lignes. Pour la jeunesse : 800 euros par an pendant cinq ans pour les jeunes étudiants après le baccalauréat. Le relèvement du SMIC. La défense des valeurs de la République et de la laïcité. C'est aussi la lutte contre les déserts médicaux et l'embauche de 100 000 soignants pour nos hôpitaux qui sont dans un état catastrophique. C'est sans doute la fin de la T2A, la tarification à l'activité qui rend comptable le fonctionnement des hôpitaux. Ce sont déjà des axes majeurs, je crois, pour essayer de faire sens et de faire société.