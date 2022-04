Election présidentielle et abstention : les précédents en Midi-Pyrénées

En France, c'est le premier tour de l'élection présidentielle de 1974 qui a le plus mobilisé : 87,3% de participation (12.7% d'abstention) pour porter François Mitterrand, Valery Giscard d'Estaing et Jacques Chaban-Delmas au second tour. À l'inverse, c'est en 2002 que l'abstention pour le scrutin élyséen atteint des sommets si on met de côté le deuxième tour de 1969 (31,1%) entre Georges Pompidou et Alain Poher, abstention motivée par le troisième larron écarté, Jacques Duclos et son "bonnet blanc et blanc bonnet". En 2002, sans raison apparente, 28,4% des électeurs font l'impasse au premier tour, provoquant l'accession de Jean-Marie le Pen et l'élimination de Lionel Jospin. Tour d'horizon des taux d'abstention en Midi-Pyrénées ces dernières années à la présidentielle.

Haute-Garonne

Taux d'abstention au premier tour en 2017 : 18.84% / Toulouse : 26.32%

Taux d'abstention au premier tour en 2012 : 16.53% / Toulouse : 22.47%

Taux d'abstention au premier tour en 2007 : 12.49% / Toulouse : 15.83%

Taux d'abstention au premier tour en 2002 : 24.08% / Toulouse : 28.61%

Tarn

Taux d'abstention au premier tour en 2017 : 17.34% / Albi : 21.03%

Taux d'abstention au premier tour en 2012 : 14.73% / Albi : 17.02%

Taux d'abstention au premier tour en 2007 : 11.58% / Albi : 12.92%

Taux d'abstention au premier tour en 2002 : 22.13% / Albi : 23.77%

Tarn-et-Garonne

Taux d'abstention au premier tour en 2017 : 17.80% / Montauban : 19.79%

Taux d'abstention au premier tour en 2012 : 15.00% / Montauban : 17.49%

Taux d'abstention au premier tour en 2007 : 11.98% / Montauban : 13.53%

Taux d'abstention au premier tour en 2002 : 22.23% / Montauban : 23.54%

Gers

Taux d'abstention au premier tour en 2017 : 15.89%

Taux d'abstention au premier tour en 2012 : 14.19%

Taux d'abstention au premier tour en 2007 : 11.63%

Taux d'abstention au premier tour en 2002 : 22.70%

Ariège

Taux d'abstention au premier tour en 2017 : 18.22%

Taux d'abstention au premier tour en 2012 : 15.90%

Taux d'abstention au premier tour en 2007 : 12.85%

Taux d'abstention au premier tour en 2002 : 23.99%

Lot

Taux d'abstention au premier tour en 2017 : 16.39%

Taux d'abstention au premier tour en 2012 : 13.86%

Taux d'abstention au premier tour en 2007 : 10.98%

Taux d'abstention au premier tour en 2002 : 22.01%

Aveyron

Taux d'abstention au premier tour en 2017 : 16.67%

Taux d'abstention au premier tour en 2012 : 14.70%

Taux d'abstention au premier tour en 2007 : 11.79%

Taux d'abstention au premier tour en 2002 : 21.79%

Au niveau régional, en Occitanie, en 2017 au premier tour de la présidentielle, 18.94% des électeurs se sont abstenus.