Présidentielle 2022 : Jean Lassalle a atteint les 500 parrainages

Pour la deuxième fois, il l'a fait : Jean Lassalle sera bien candidat à l'élection présidentielle de 2022, comme il l'a été en 2017. Le député béarnais de la quatrième circonscription des Pyrénées-Atlantiques a passé le cap des 500 parrainages nécessaires ce jeudi 17 février, selon le nouveau comptage du Conseil constitutionnel.

Jean Lassalle aura mis moins d'un mois, avant la date limite du 4 mars, pour collecter ces centaines de signatures. Il a pu pour cela compter sur le soutien des élus du Béarn et de la Bigorre, puisque dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, c'est le candidat pour lequel les parrains ont le plus signé. Plus d'une trentaine côté 64 et plus d'une vingtaine dans le 65.