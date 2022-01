Election présidentielle : "Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé pour faire gagner la gauche"

Après son meeting olfactif et immersif à Nantes, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise a fait salle comble ce jeudi soir à Strasbourg mais le candidat à la présidentielle a du mal à dépasser les 10% dans les sondages à moins de trois mois de l'élection. Pour Jean-Michel Cherbéro, animateur de la France Insoumise en Dordogne il faut relativiser "il y a cinq ans, on est parti d'assez bas dans les sondages et je pense que les électeurs sont toujours là et qu'ils vont se mobiliser à un certain moment. Beaucoup de gens ne se sont pas encore décidés". Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé pour faire gagner la gauche estime Jean-Michel Cherbéro qui attend "une prise de conscience par rapport aux autres candidats de gauche".

Concernant le calendrier donné par le gouvernement ce jeudi soir et la mise en place du pass vaccinal dès lundi 24 janvier, Jean-Michel Cherbéro considère que Jean Castex s'est un peu avancé car il s'est exprimé "avant que le Conseil constitutionnel ne se soit prononcé sur la saisine faite par les députés de divers bords et menée par la France Insoumise". La France Insoumise est opposée au pass vaccinal, pour Jean-Michel Cherbéro c'est un "chantage à la liberté" qui dénonce "deux poids deux mesures" dans les décisions prises par le gouvernement.

L'animateur de la France Insoumise en Dordogne assure qu'il n'est pas opposé à la vaccination "on n'a jamais dit à la France Insoumise que nous étions contre la vaccination. Les députés de la France Insoumise sont vaccinés. Jean-Luc Mélenchon l'a déjà dit". Jean-Michel Cherbéro dénonce "une vaccination obligatoire déguisée".