Election présidentielle : l'organisation du vote dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Les électeurs poitevins sont appelés à voter ce dimanche, pour départager les deux candidats encore en lice pour second tour de l'élection présidentielle. 306.000 personnes sont inscrites sur les listes électorales dans la Vienne, 282.000 personnes dans les Deux-Sèvres. Dans les deux départements, les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 19 heures sans interruption, et les premiers résultats seront connus à 20 heures. Chaque électeur doit voter dans le bureau de vote où il est inscrit. On en compte 455 dans la Vienne, et 473 dans les Deux-Sèvres. Chaque commune compte au moins un bureau de vote, les plus grandes plusieurs dizaines : c'est le cas à Poitiers, où on recense 53 bureaux, et à Niort qui en compte 86. Plusieurs milliers d'assesseurs sont mobilisés toute la journée pour les tenir. Après la fermeture des bureaux, n'importe quel électeur peut s'inscrire pour participer au dépouillement et au décompte des bulletins. Contrairement aux élections régionales et départementales de juin dernier, les assesseurs ne manquent pas cette fois dans les grandes villes poitevines.

Un protocole sanitaire allégé

Le dispositif est le même que lors du premier tour. Pour voter ou exécuter une procuration, pas besoin de carte d'électeur : une carte d'identité ou un passeport suffisent. Comme partout en intérieur, le port du masque n'est pas obligatoire dans les bureaux de vote. Il est en revanche recommandé pour les personnes fragiles, symptomatiques ou récemment infectées par le coronavirus. Les assesseurs pourront demander aux électeurs qui le portent de le retirer brièvement pour vérifier leur identité, et réguler les flux pour éviter une foule trop dense à l'intérieur du bureau au même moment. Les personnes les plus à risque pourront aussi demander un accès prioritaire aux bureaux de vote. Aucune preuve de vaccination ou de test négatif au Covid-19 ne peut en revanche être demandée, et les personnes positives au coronavirus peuvent se rendre aux urnes, en respectant les distanciations sociales et les gestes barrières.