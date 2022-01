Élection présidentielle : "la gauche est trop fainéante", juge le secrétaire départemental communiste

Alors que Christiane Taubira a encore un peu plus ouvert la porte à une candidature à l'élection présidentielle 2022, le patron du PCF en Dordogne, Julien Chouet, a jugé séverement cette initiative, et les tentatives d'union de la Gauche.

"On pensait au début que ça allait être une candidature qui allait discuter avec plutôt les socialistes et [Yannick] Jadot. En fait, c'est une candidature en plus". Invité de France Bleu Périgord ce lundi 10 janvier, Julien Chouet a critiqué la position de Christiane Taubira. L'ex-garde des Sceaux avait annoncé la veille sa candidature à l'élection présidentielle en cas de victoire lors de la primaire populaire, cette initiative citoyenne pour désigner un candidat unique de la gauche, qui se tient en ligne du 27 au 30 janvier. "La gauche aujourd'hui est trop fainéante pour aller voir des électeurs, des gens, pour aller proposer leur projet. Elle se dit 'Oh, si on a un seul candidat, ça va marcher'." poursuit-il.

"Dans le timing, on est quand même à trois mois d'une élection présidentielle. On n'a même pas discuté programme, projet. J'ai vu les dix mesures phares, c'est quand même très, très vague", citrique-t-il au sujet de la primaire populaire. Selon lui, "Christiane Taubira arrive dans un jeu de quilles, elle essaye de tout chambouler".

Pas d'union de la gauche, ni avec Jean-Luc Mélenchon

Pour lui qui soutient le candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel, pas question donc d'union de la gauche. Ni même avec Jean-Luc Mélenchon, qui avait proposé d'infléchir sa position sur le nucléaire, en la soumettant à un référendum. D'après Julien Chouet, le patron de La France insoumise "a eu cinq ans pour rassembler la gauche et pour capitaliser sur les 19% qu'il a fait à la dernière présidentielle. Pour le moment, il donne les bons points et les mauvais points à gauche, ce n'est pas comme ça qu'on doit travailler".

Dans ce contexte, selon lui, impossible de voir la gauche remporter la présidentielle, même en cas d'union. "On est à 25% tout mouillé. Aller chercher 25% de plus en très peu de temps, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, la gauche a failli, depuis le mandat Hollande notamment. Et je pense qu'elle a un énorme travail à faire de reconquête politique", estime Julien Chouet.

22 promesses de parrainage en Dordogne

Pendant ce temps là, Fabien Roussel, crédité d'entre 1 et 3% d'intention de vote dans les sondages, continue sa campagne. Elle "sert beaucoup parce qu'elle met en débat des questions énergétiques, de service public, d'embauche massive dans les hôpitaux, dans les écoles...", explique le représentant du parti en Dordogne. Reste à rassembler les 500 parrainages.

Pour l'instant, 22 promesses ont été récupérées en Dordogne, selon Julien Chouet, et pas uniquement par des maires communistes. "En passant les coups de fil, en allant les rencontrer dans leur mairie, on s'est rendu compte que il y avait encore des sympathisants bien au delà de nos rangs", explique le représentant du PCF, qui espère aller au-delà de ce chiffre.