Election présidentielle : la liste des 64 premiers parrainages dans les Pyrénées-Orientales

A la date du 22 février, 64 élus des Pyrénées-Orientales ont envoyé leur parrainage au Conseil constitutionnel. Anne Hidalgo fait la course en tête, devant Emmanuel Macron.

Les Pyrénées-Orientales ne dérogent pas à la règle : les élus ne se bousculent pas pour parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Au 22 février, seuls 64 d'entre eux ont renvoyé le document au conseil constitutionnel, soit environ un quart des élus habilités à le faire. Parmi eux, seuls 38 maires (sur les 226 communes du département) se sont prononcés.

A dix jours de la date-butoir (4 avril), c'est la candidate socialiste Anne Hidalgo qui fait la course en tête (14 parrainages), devant Emmanuel Macron (11), Valérie Pécresse (8) et Fabien Roussel (8). Marine Le Pen plafonne à six parrainages, Eric Zemmour seulement deux.

Nathalie Arthaud

XANCHO Philippe, Maire Saint-Jean-Lasseille

Anne Hidalgo

BARAILLE Julien, Conseiller régional Occitanie

BLANC Mathias, Conseiller départemental

CABRERA Marie, maire de Bages

GARRABÉ Robert, Maire Saint-Jean-Pla-de-Corts

JARYCKI Eliane, Conseillère régionale Occitanie

MALHERBE Hermeline, Conseillère départementale

OLIVE René, Maire Thuir

OLIVE Robert, Maire Saint-Féliu-d'Amont

PERAL Marie-Edith, Maire Estoher

REYNAL Alexandre, Conseiller départemental

ROQUE Jean, Conseiller départemental

SADOURNY Marie-Pierre, Conseillère départementale

SOLER Gérard, Maire Corbère-les-Cabanes

VILA Jean, Maire Maureillas-las-Illas

Yannick Jadot

BELLEGARDE Patrick, Maire Passa

BERNARDY Laurent, Maire Banyuls-dels-Aspres

GAS Christine, Conseillère régionale

LANGEVINE Agnès, Conseillère régionale

Jean Lassalle

BLANC Auguste, Maire Rabouillet

GROS Bernard, Maire Enveitg

GUITART Henri, Maire Vernet-les-Bains

Marine Le Pen

ALIOT Louis, Maire Perpignan

BAUDRY Xavier, Conseiller régional

BLANC Sophie, Conseillère régionale

GOURIER Frédéric, Conseiller régional

PIGNIER Laurence, Conseillère régionale

PUJOL Catherine, Députée 2ème circonscription

Emmanuel Macron

CASEILLES Louis, Maire Saint-Laurent-de-Cerdans

CAZENOVE Sébastien, Député 4ème circonscription

CORDELETTE Joëlle, Maire Mont-Louis

DE NOELL MARCHESAN Isabelle, Conseillère départementale

DELCOR Yves, Maire Prades

GAYTE Laurence, Députée 3ème circonscription

GOT Patrick, Maire Baho

GOT Alain, Maire Saint-Laurent-de-la-Salanque

GRAU Romain, Député 1ère circonscription

PORTEIX Yves, Maire Sorède

TAHOCES Antoine, Maire Sansa

Jean-Luc Mélenchon

BEAUX Nicole, Maire Valmanya

CALVET Chantal, Maire Fontpédrouse

MALAPRADE Christophe, Maire Fosse

RAYNAUD Jean-Louis, Maire Fenouillet

Valérie Pécresse

BARRERE Armande, Conseillère départementale

CALVET François, Sénateur

CRAMBES Yvon, Maire Sournia

GALAN Bruno, Maire Palau-del-Vidre

LODA Stéphane, Maire Canet-en-Roussillon

MORICONI Jean-Charles, Maire Pollestres

PETIT Marc, Maire Claira

SOL Jean, Sénateur

Philippe Poutou

CHRYSOSTOME Antoine, Maire Corsavy

LESNÉ-MATHIS Maya, Maire Tordères

Fabien Roussel

ASPE Daniel, Maire Escaro

BEUZE Lola, Conseillère départementale

CASES Patrick, Conseiller régional

FITER Françoise, Conseillère départementale

GARCIA Nicolas, Conseiller départemental

LACAPERE Rémi, Conseiller départemental

MAGDALOU Jean-André, Maire Alénya

PUGNET Édith, Maire Cabestany

Hélène Thouy

STRUILLOU Jean-Philippe, Maire Ansignan

Eric Zemmour