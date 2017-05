Election présidentielle : Le débat du 2ème tour sur France Bleu Orléans

Deux jours avant le grand débat télévisé de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, France Bleu Orléans vous proposait en ce 1er mai, jour de la fête du travail, un débat entre Stéphanie Rist, d'En Marche et Michel Chassier du FN. Une émission en partenariat avec apostrophe45.fr

C'était aussi un duel de génération que France Bleu Orléans et apostrophe45.fr vous proposaient. Michel Chassier, c'est l'une des figures du Front National en Centre-Val de Loire. Il a 69 ans ans, il a été promu Président du groupe FN à la Région à la suite de la démission de Philippe Loiseau, député européen et qui est redevenu simple conseiller régional. Michel Chassier est élu régional du Loir-et-Cher depuis 2010, mais aussi conseiller Municipal et Communautaire de Blois. Il est entré au FN en 1985.

De l'autre côté, Stéphanie Riest, 43 ans, elle est derrière Emmanuel Macron depuis presque 1 an. Une sensibilité plutôt à gauche, elle ne faisait pas de politique, jamais élu, jamais militante. Cette médecin au CHRO, mère de 3 enfants, représente vraiment - nous dit-on - ce qu'est "En marche" : le renouveau, de nouvelles idées, de nouveaux visages à l'image de celui pour lequel elle s'est engagé.

Stéphanie Rist, En Marche Loiret et Michel Chassier, président du groupe FN au conseil régional © Radio France - Guillaume Dreschler

1ère partie : Qui a gagné la première semaine de campagne ?

L'accord avec Nicolas Dupont-Aignan, c'est le mouvement gaulliste historique qui s'est senti trahi après Maastricht - Michel Chassier, FN L'accord entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, c'est ce genre d'accord dont ne veulent plus les Français - Stéphanie Rist, En Marche Une bonne part des électeurs de Fillon se tournent vers Marine Le Pen :on tracte avec eux à Blois! - Michel Chassier, FN

Première partie sur la semaine de campagne qui vient de se terminer Partager le son sur : Copier

2ème partie : le 1er mai, jour de la fête du travail

Il y a chez les syndicats le même problème que dans la politique : il y a besoin de renouveau - Michel Chassier, FN Emmanuel Macron, c'est le dialogue et la concertation, c'est comme ça qu'on est efficace - Stéphanie Rist, En Marche Les électeurs de Jean-Luc Melenchon peuvent se retrouver dans le projet écologique d'Emmanuel Macron - Stéphanie Rist, En Marche

Controverse, 2ème partie sur France Bleu Orléans Partager le son sur : Copier

3ème partie : L'économie

La sortie de l'€ est toujours d'actualité, avec Dupont-Aignan, le calendrier ne change pas le principe - Michel Chassier, FN L'euro a été créé parce que le franc n'était pas stable, le retour au franc serait une catastrophe - Stéphanie Rist, En Marche

Controverse, 3ème partie sur France Bleu Orléans Partager le son sur : Copier

4ème partie : Mondialisation contre souveraineté ?

Résumer le programme économique de Marine Le Pen à un repli sur soi, c'est de la caricature - Michel Chassier, FN Il faut donner un souffle à l'économie en la libérant tout en protégeant mieux avec l'Europe - Stéphanie Rist, En Marche

4ème partie de Controverse sur France Bleu Orléans Partager le son sur : Copier

5ème partie: les questions de société

Nous ne reviendrons pas sur la loi Taubira car elle permet la liberté - Stéphanie Rist, En Marche Loi Taubira : C'est un abus de langage de parler de mariage pour des couples homosexuels - Michel Chassier, FN Il faut voter Marine Le Pen pour que la France qui a plus d'un millénaire d'existence continue - Michel Chassier, FN Il faut voter Macron car il ne dit pas de mensonges même si la vérité est difficile - Stéphanie Rist, En Marche