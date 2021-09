Election présidentielle : le maire d'Orléans Serge Grouard soutient Michel Barnier à la primaire de la droite

Invité de la matinale de France Bleu Orléans ce jeudi, Serge Grouard, maire LR d'Orléans, a indiqué qu'il soutient Michel Barnier à la primaire de la droite qui est censée se dérouler prochainement afin de désigner le candidat à l'élection présidentielle d'avril 2022 (Eric Ciotti, Valérie Pécresse, Philippe Juvin sont également candidats déclarés).

Michel Barnier a la stature d'homme d'Etat

"Je pense qu'il a la stature d'homme d'Etat. Il a une expérience formidable - notamment avec ce qu'il a vécu au plan européen - que je suis au regret de dire que les autres n'ont pas. C'est un constat. Je les aime bien, j'aime bien tout le monde. Mais bon voilà, c'est une vérité. Et puis, vous savez, ce que j'aime chez Michel Barnier, c'est que ce n'est pas un carriériste. Moi, je le connais depuis longtemps (...), c'est un homme fiable, c'est un homme solide"

Michel Barnier, à Orléans, le 16 juin 2021 © Radio France - Maximilien Wedrychowski

Le maire d'Orléans rappelle qu'il "connaît bien" Michel Barnier : ce dernier fut invité d'honneur des Fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans en 2001, année de la première élection de Serge Grouard à Orléans. Par ailleurs, l'ex ministre et ex négociateur européen pour le Brexit possède une propriété à la Ferté Saint-Aubin, dans le Loiret, et vient régulièrement à Orléans.

L'ex député et maire LR d'Orléans Serge Grouard (en 2020) © Radio France - Antoine Denéchère

Serge Grouard entend-il jouer un rôle important dans la campagne de Michel Barnier, après avoir activement participé à la campagne du candidat François Fillon en 2017 ? "Auprès de François Fillon, j'ai été très, très engagé puisque j'ai été l'un de ceux qui a aidé et contribué beaucoup au projet. Et j'en suis très heureux parce que c'était une grande expérience que d'autres que de travailler sur un projet national présidentiel. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours et donc ça m'a appris beaucoup", répond Serge Grouard, qui était député LR du Loiret lors de la dernière campagne présidentielle.

Ma fonction qui prime : maire d'Orléans"

Mais, ajoute celui qui fut réélu maire d'Orléans pour un quatrième mandat en juin 2020, "j'ai ma fonction qui prime, qui est ma fonction de maire d'Orléans : il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des projets et il y a beaucoup de choses au quotidien à faire fonctionner. Et je vais tout vous dire, je l'ai dit pas plus tard qu'hier soir [mercredi] en interne à la Ville, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas suffisamment bien. Donc, il y a à remettre les choses dans l'axe et notamment dans la réponse aux demandes, au besoin des Orléanais au quotidien. (...) Je vois bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Je le dis, je pourrais faire de l'autosatisfaction, non ? Donc moi, j'ai une priorité là dessus, c'est de faire en sorte que la ville d'Orléans tourne bien, qu'on réponde aux demandes."