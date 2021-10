Election présidentielle : le président du Département du Loiret, Marc Gaudet (UDI), préfère Michel Barnier

Marc Gaudet ne votera pas le 4 décembre lors du congrès des Républicains qui désignera le ou la candidate du partir de droite à l'élection présidentielle d'avril 2022. Et pour cause, le président du Département du Loiret, qui se définit comme étant de centre-droit, est membre de l'UDI.

La stature d'un Homme d'Etat"

Pour autant, Marc Gaudet a une préférence pour Michel Barnier, ex ministre et ancien négociateur du Brexit pour l'Union européenne. "Il a la stature d'un Homme d'Etat, il a une expérience européenne, et donc une grande ouverture d'esprit. Et il est doté d'une grande expérience d'élu, comme président de Département, parlementaire, il a aussi été ministre", explique-t-il ce vendredi en marge de la session du conseil départemental, à Orléans.

Marc Gaudet, en tout cas, le dit : il souhaite une alternance en 2022 et la non-réélection du président de la République Emmanuel Macron. "Si c'est un duel Macron / Barnier au second tour, je voterai Barnier. Si c'est Bertrand / Macron, je voterai Xavier Bertrand [candidat à la candidature LR], il faut être cohérent", explique le patron du Département du Loiret.

L'UDI devrait se prononcer sur sa stratégie pour la présidentielle le 27 novembre prochain, mais Marc Gaudet estime qu'il n'y aura pas de candidat UDI et suit donc avec attention les débats internes aux Républicains. Florent Montillot, premier adjoint (UDI) au maire d'Orléans, a lui aussi récemment suggéré qu'il préférait une candidature Barnier, à l'instar du maire LR d'Orléans Serge Grouard, partisan affirmé de Barnier.