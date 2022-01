Election présidentielle : le Rassemblement National promet de redonner du pouvoir d'achat aux Côte-d'Oriens

Alors que les syndicats appellent à la grève sur le thème de l'emploi et des salaires ce jeudi, le Rassemblement National continue sa campagne pour la présidentielle en mettant en avant le pouvoir d'achat des Français. Julien Odoul, porte-parole du RN en Bourgogne-Franche-Comté, s'explique.

France Bleu Bourgogne : la course aux parrainages démarre officiellement ce jeudi. Le Rassemblement National (RN) se plaint d'avoir du mal à réunir les fameuses 500 signatures, c'est la même chose en Bourgogne-Franche-Comté ?

Julien Odoul : il est vrai que c'est une difficulté et c'est une aberration démocratique qu'une candidate qui était au second tour en 2017, qui rassemblait 11 millions d'électeurs, soit obligée de perdre du temps, de l'énergie pour trouver des signatures. Il y a des pressions locales, et je le vois dans mon département de l'Yonne. On le voit un peu partout en Bourgogne Franche-Comté. Malheureusement, il y a des pressions plus ou moins dissimulées de présidents d'intercommunalités sur leurs maires par rapport aux subventions, par rapport à des postes, en leur disant "surtout ne parraine pas Marine Le Pen". Je ne vais pas communiquer les chiffres sur les maires qui soutiennent Marine Le Pen dans la région parce que ça ne sert à rien. Les parrainages nous les obtiendrons, le problème c'est le temps que nous perdons pendant que d'autres peuvent faire campagne tranquillement.

Vous n'avez pas voté le budget au conseil régional parce que vous estimez qu'il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français, ça veut dire quoi ?

On a une crise du pouvoir d'achat qui est assez terrible. Avec la hausse du prix des carburants, de l'électricité, du gaz, nous avons une population qui se paupérise, notamment dans la ruralité et la Région avait des marges de manœuvre, pouvait rendre de l'argent, notamment avec la taxe sur les carburants. La fameuse TICPE que la région récupère à chaque fois qu'on passe à la pompe. La situation est beaucoup trop grave, la région aurait dû abandonner cette taxe qui lui rapporte 32 millions d'euros.

Et comment on compense ce trou dans le budget ?

Nous faisons plus de 32 millions d'euros d'économies dans des domaines qui ne sont pas indispensables. Dans des domaines qui sont purement idéologiques, que ce soit la solidarité internationale, que ce soit la formation des migrants, que soit l'art contemporain, etc. Qui ne concernent pas véritablement les Bourguignons, les Franc-Comtois. Vous savez, en Bourgogne Franche-Comté, on a 400 000 de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a 245.000 chômeurs, on a des Bourguignons et des franc comtois qui sont de plus en plus isolés. Donc, il faut des mesures fortes et c'est ce qu'on a appelé à la région.