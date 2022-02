Élection présidentielle : le RN invite François Bayrou à donner son parrainage à Marine Le Pen

C'est un appel au parrainage un peu étonnant. En Nouvelle-Aquitaine, les conseillers régionaux Rassemblement National ont envoyé un courrier à François Bayrou. Frédérique Joint et François Verrière invitent le maire de Pau à parrainer Marine Le Pen.

Les deux conseillers RN écrivent pour expliquer qu'Emmanuel Macron, "candidat potentiel car non déclaré que vous soutenez publiquement" a déjà tous les parrainages nécessaires. Ce qui n'est pas le cas de la patronne du Rassemblement National. On peut lire dans le courrier qu'il "manque près de 70 parrainages à Marine Le Pen". Et donc, pourquoi ne pas la soutenir disent-ils : "Il vous suffit de donner l’exemple en accordant votre parrainage à la candidate légitime la plus en difficulté actuellement : Marine Le Pen".