Election présidentielle : les radiés de Strasbourg se battent pour voter au second tour

Selon la mairie, 2.000 électeurs se sont présentés aux urnes sans pouvoir voter dimanche à Strasbourg au premier tour de l'élection présidentielle. Déboutés par le tribunal d'instance, plusieurs dizaines d'entre eux ont déposé ce mardi un pourvoi devant la Cour de cassation.

Les radiés de Strasbourg poursuivent leur lutte pour faire entendre leur voix. Dimanche, selon la mairie, 2.000 électeurs se sont présentés aux urnes (16.000 personnes ont été radiées au total) et n'ont pas pu voter. Plusieurs dizaines d'entre eux ont déposé un pourvoi devant la Cour de cassation, après avoir été déboutés par le tribunal d'instance de Strasbourg. Ils espèrent pouvoir voter au second tour de la présidentielle ou au pire pour les législatives, mais la démarche devant la cour de cassation aurait très peu de chances d'aboutir.

La ville a remis à jour ses listes électorales et la plupart des radiés l'ont été, à cause d'un déménagement qu'ils n'ont pas signalé à l'administration. Ils n'ont pas été alertés de cette radiation, car les courriers ont été envoyés à leur ancien domicile.

Si la ville a bien fait une campagne de communication sur le sujet, Thierry, gérant de bar, ne comprend pas que la ville n'ait pas fait davantage d'efforts pour les retrouver : "Ils ont tellement de moyens de retrouver les gens en se donnant un tout petit peu de mal. Quand ils changent un sens de circulation ou qu'on ne peut pas se garer à cause du marché de Noël, ils trouvent toujours des moyens de nous informer. Il y a des petits papiers dans les boîtes aux lettres. Pourquoi ils ne se sont pas donnés ce mal là pour une élection présidentielle ?"

Franck Steinel a déménagé 4 fois en 20 ans, il a toujours reçu sa carte d'électeur et a pu voter, mais cette fois-ci, il a été radié sans avoir été prévenu et il appelle les élus à prendre des mesures exceptionnelles.

On n'est pas des sous-citoyens, on a le droit de voter comme tout le monde. On en peut pas mettre sur le côté des dizaines de milliers de personnes partout en France et dire que c'est une inconséquence du citoyen, c'est juste aberrant. Il y a un moment où il va falloir que les gens, qui sont aux postes de responsabilités, reconnaissent qu'il y a eu un vrai problème et qu'on puisse faire une démarche où on remet tout ça à plat pour qu'on puisse au moins voter aux législatives"