Election présidentielle : les conditions pratiques en Haute-Garonne

En Haute-Garonne, à la date du 7 mars dernier, plus de 921.000 personnes figuraient sur les listes électorales, dont près de 259.000 dans la Ville de Toulouse. C'est 15.000 de plus qu'en 2017, et 75.000 de plus qu'en 2012, preuves encore de l'explosion démographique du département.

Dans le département, ce sont plus de 1.300 bureaux de vote qui seront ouverts, 265 à Toulouse. Ces bureaux de votes ouvriront tous à 8h, et fermeront à 19h, à l'exception de 17 communes de plus de 10.000 habitants où ils resteront ouverts jusqu'à 20h : Balma, Blagnac, Castnet-Tolosan, Castelginest, Colomiers, Cugnaux, Fonsorbes, Muret, Plaisance-du-Touch, Ramonville-Saint-Agne, Saint-Gaudens, Saint-Jean, Saint-Orens-de-Gameville, Toulouse, Tournefeuille, L’Union et Villeneuve-Tolosane.

Protocole sanitaire dans les bureaux de vote

Au bureau de vote, vous ne devez pas prouver que vous êtes en bonne santé, autrement dit il est interdit d'exiger que les électeurs présentent une preuve de vaccination, un certificat de rétablissement ou de réalisation d’un test virologique. Le nombre d’électeurs par bureau de vote n’est pas limité mais l’accès peut être régulé et l’entrée et la sortie.

Le port du masque n'est pas obligatoire dans les bureaux de vote, mais fortement recommandé pour les personnes positives évidemment, les personnes symptomatiques, les personnes contacts et les personnes les plus fragiles. Dans tous les bureaux de vote, des masques chirurgicaux et des points de lavage des mains ou du gel hydro-alcoolique seront mis à disposition. Précision importante : il pourra être demandé aux électeurs portant un masque de le retirer brièvement pour procéder à la vérification de leur identité.

Les stylos prêtés, les isoloirs devront être régulièrement nettoyés et le bureau aéré dix minutes toutes les heures. Pour les personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin qui le souhaiteraient, des autotests sont mis à disposition.