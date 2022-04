Election présidentielle : les électeurs bretons très mobilisés

Lors de la dernière présidentielle, les Côtes-d'Armor ont eu la mobilisation la plus forte. Au premier tour, les Costarmoricains étaient un peu plus 84 % à s'être mobilisés. Le Finistère avait la mobilisation la plus faible avec quand même 82,53 % de taux de participation. Dans le Morbihan, un peu plus de 83 % des inscrits s'étaient déplacés. En Ille-et-Vilaine, ils étaient environ 84 %.

C'est en Ille-et-Vilaine que les électeurs sont les plus nombreux, avec près de 772 000 inscrits pour 908 bureaux de vote. Contre environ 472 000 électeurs pour 655 bureaux de vote dans les Côtes-d'Armor. Dans le Morbihan, plus de 608 000 électeurs sont inscrits sur les listes pour 694 bureaux de vote. Le Finistère compte 709 660 électeurs pour 832 bureaux de vote.

Six villes ont des machines à voter en Bretagne, dont quatre dans le Morbihan alors que dans le Finistère seule la ville de Brest les utilise. La sixième est à Trégueux, dans les Côtes-d'Armor,

Pour rappel, les bureaux de votes sont ouverts de 8 heures à 19 heures dans toute la région Bretagne. La carte électorale n'est pas obligatoire pour voter. En revanche, il vous faudra impérativement une pièce d'identité. Votre carte vitale ou votre permis de conduire, par exemple.