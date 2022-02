Élection présidentielle : les équipes d'Éric Zemmour en meeting en Haute-Loire

"On veut s'occuper des gens qui galèrent dans les campagnes." C'est le message de plusieurs cadres du parti Reconquête d'Éric Zemmour qui étaient en meeting en Haute-Loire ce jeudi soir. Environ 300 personnes était réunies au Palais des Congrès de Vals-près-le-Puy, juste à côté du Puy-en-Velay. Parmi les têtes d'affiche de la soirée, Benjamin Cauchy, ex-gilet jaune et désormais orateur du parti Reconquête, Stanislas Rigault, président de Génération Zemmour, et Sébastien Pilard, ancien conseiller régional Les Républicains des Pays de la Loire, venu remplacer Guillaume Peltier, vice-président de Reconquête, qui devait être présent mais qui a dû annuler, trop occupé à essayer de trouver les parrainages d'élus nécessaires pour que son candidat se présente à l'élection présidentielle.

Arrêter totalement l'immigration

Dans la salle, des drapeaux français flottent dans les airs, certains brandissent des pancartes "Ben voyons", devenu le slogan des militants d'Éric Zemmour. D'autres portent des tee-shirts et des casquettes "Zemmour 2022" et écoutent les propositions du candidat à travers ses proches : revitaliser les zones rurale en instaurant une prime de 10 000 euros pour les enfants qui y naîtront, salarier 1 000 médecins pour lutter contre les déserts médicaux, mais aussi arrêter totalement l'immigration ou encore mettre les SDF dans les HLM occupés aujourd'hui par des "gens d'origine étrangère."

Éric Zemmour, "il parle cash et il est franc"

"Ça nous prend les tripes parce que c'est nos convictions", explique Chantal à la sortie du meeting. "C'est ce qu'on attendait depuis longtemps, des sujets qu'on peut aborder sans être traités de racistes ou de xénophobes. Ça correspond à une réalité donc c'est normal qu'on puisse l'évoquer... alors qu'avant on ne pouvait pas le dire." Un peu plus loin, Christian et sa femme Fabienne confient qu'ils sont venus "pour voir". "Avant je votais RN, mais bon ... ils sont policés, c'est devenu un parti comme les autres", lâche cet habitant de Coubon. "Moi c'est plutôt le Parti animaliste", explique son épouse. "Donc là, je n'ai pas encore eu le positionnement d'Éric Zemmour sur la chasse et les animaux, j'attends de voir. Mais sur d'autres questions comme la sécurité, il parle cash et il est franc."

Tommy Cattaneo. © Radio France

Reconquête sur les terres de Laurent Wauquiez

Concernant les parrainages, les équipes de Reconquête sont plutôt confiantes. "On en est à 415, mais on reste vigilant", explique Benjamin Cauchy, orateur du parti, qui a aussi profité de son passage en Haute-Loire pour évoquer le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Nous avons beaucoup d'affinités et de convictions avec Laurent Wauquiez. Je pense qu'il n'y a pas l'ombre d'une feuille de papier à cigarette entre Reconquête et les positions politiques que prend Laurent Wauquiez à la région. D'ailleurs, il travaille très bien. Il a montré qu'il était capable de rassembler autour d'une droite assumée. Donc, j'espère que les semaines à venir nous permettrons de recroiser le chemin de Laurent Wauquiez." Mais contrairement à François-Xavier Bellamy, membre des Républicains qui a choisi de parrainer Zemmour, le président de Région a finalement accordé sa signature à Valérie Pécresse, d'après la liste publiée ce jeudi par le Conseil Constitutionnel.

A quelques centaines de mètres du Palais des Congrès, une quarantaine d'opposants s'étaient donné rendez-vous à l'appel du réseau antifasciste 43 "pour faire barrage à Zemmour". Ils ont distribué des tracts au rond-point du Géant Casino et donné de la voix sur le parking du Palais des Congrès juste avant le début du meeting.