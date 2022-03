Élection présidentielle : les personnes handicapées de l'Yonne ont deux mots à dire aux candidats

L'APF France handicap lance l'opération de communication "23 millions de voix", pour rappeler aux candidats à l'élection présidentielle que les 12 millions de personnes atteintes d'un handicap et les 11 millions de proches aidants, ont des revendications qu'ils doivent entendre.

Géraldine Poulain, représentante départementale de L'APF France handicap et Jean-Paul Rosa membre de l'association, ont deux mots à dire aux candidats à l'élection présidentielle.

Le handicap a du mal à se faire une place dans la campagne électorale pour la présidentielle . Pour se rappeler au bon souvenir des candidats, l'APF France handicap lance l'opération de communication "23 millions de voix", histoire d'expliquer que les 12 millions de personnes atteintes d'un handicap en France et que les 11 millions de proches aidants, méritent qu'on les écoute.

L'accessibilité, encore et toujours

L'accessibilité , en particulier dans les transports en commun reste l'une des priorités : pouvoir se déplacer sans dépendre de quelqu'un et sans que chaque étape soit une épreuve. Les obstacles sont encore trop nombreux. "Les transports en commun, les transports à la demande qui n'existent souvent pas, les transports de porte à porte aussi pour certains types de handicap sont toujours un problème" explique Geraldine Poulain, représentante dans l'Yonne de l'APF France handicap, "quand on veut prendre le train, il faut prévenir 48 heures à l'avance parce qu'il y a des infrastructures qui ne répondent pas aux problèmes d'accessibilité, alors bien entendu des travaux sont en cours, mais ça prend trop de temps" analyse t-elle, "on devrait pouvoir se rendre à l'endroit que l'on souhaite sans avoir à demander de l'aide constamment".

Simplifier les démarches

L'association réclame aussi un choc de simplification pour les démarches administratives. De nombreuses aides existent, mais pour y avoir accès, c'est une autre histoire. "Pour obtenir ces aides auprès de nos MDPH ( Maison Départementale des Personnes Handicapées) nous avons des dossiers à remplir et c'est très complexe" précise Geraldine Poulain "c'est très compliqué pour la personne directement concernée par le handicap de faire les démarches. On nous demande par exemple de présenter un projet de vie pas toujours aisé à définir. Sans compter que souvent les compensations obtenues ne couvrent pas l'ensemble des dépenses" regrette la représentante dans l'Yonne de l'APF France handicap, "il faut savoir qu'un fauteuil roulant, c'est quand même 5000 euros".

Individualiser l'allocation adulte handicapé

Enfin, La "déconjugalisation" de l'allocation adulte handicapé reste également une demande forte. L'APF France handicap demande que cette aide financière ne soit plus calculée en fonction du revenu du foyer, pour ne pas que la personne handicapée deviennent dans certains cas complétement dépendante de son conjoint.

