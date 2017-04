Election présidentielle : les réactions des personnalités politiques dans la Loire

Après la qualification pour le second tour de l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, les personnalités politiques du département de la Loire réagissent.

Les élus et les personnalités politiques de la Loire ont réagi aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle.

Olivier Longeon © Radio France - Yves Renaud

Olivier Longeon (EELV, soutien de Benoit Hamon) : "Nous ressentons une déception profonde. Benoit Hamon avait le bon projet. Dommage que les électeurs aient privilégié le court terme au long terme. Le bon résultat de Marine Le Pen dans la Loire montre le malaise rural."

François Rochebloine © Radio France - Julien Corbiere

François Rochebloine (député UDI de la Loire, soutien de François Fillon) : "J'ai une réaction de tristesse. J'espérais que les électeurs, et notamment ceux de la Loire, votent pour un programme. On en a trop fait autour des affaires de François Fillon, et on n'a pas assez parlé de son programme. Nous nous tournons maintenant vers les législatives."

Cécile Cuckierman. © Radio France - Yves Renaud

Cécile Cuckierman (sénatrice Front de Gauche de la Loire, soutien de Jean-Luc Mélenchon) : "J'ai le regret de voir Marine Le Pen en tête dans notre département. C'est inquiétant pour l'avenir. Cette campagne n'est pas allée assez sur le fond, trop sur les affaires. Jean-Luc Mélenchon a redonné le goût de la politique."

Gabriel de Peyrecave, élu FN de Saint-Etienne © Radio France - Julien Corbiere

Gabriel de Peyrecave (élu FN de Saint-Etienne) : "Le candidat du système contre celle des patriotes", "nous invitons les électeurs de François Fillon et Nicolas Dupont-Aignan à nos rejoindre."

Jean Michel Nis © Radio France - Ye=ves Renaud

Jean-Michel Nis (responsable départemental du mouvement En Marce!, soutien d'Emmanuel Macron) : "C'est le résultat d'un an de travail d'équipe. Emmanuel Macron était l'outsider. Il porte une volonté de changement. Il veut libérer les énergies du pays. Il faut maintenant continuer de convaincre les indécis pour le second tour."