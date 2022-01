Election présidentielle : les socialistes gardois en campagne derrière Anne Hidalgo

Les socialistes du Gard se mettent en ordre de marche derrière leur candidate pour l'élection présidentielle. Dès samedi, ils seront sur le terrain pour présenter le programme d'Anne Hidalgo. Avec dans chaque circonscription, deux référents, un homme et une femme. "Ce ne seront pas forcément les candidats que le PS présentera aux législatives" précise Arnaud Bord, le secrétaire fédéral dans le Gard. Slogan retenu pour cette campagne : "Et si on parlait des vrais sujets?" Le programme de la maire de Paris s'articule autour de 70 propositions autour de trois thèmes : l'urgence sociale, écologique et démocratique. Parmi ces propositions : un RSA pour les jeunes, l'augmentation du salaire des enseignants, le maintien de la retraite à 62 ans, un meilleur accès aux soins, le logement pour tous et partout, la réindustrialisation du pays ou encore le développement de l'agriculture bio. "L'enjeu principal, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français souligne le sénateur socialiste Denis Bouad, membre du comité de campagne. Faire en sorte que les pauvres soient moins pauvres et que les riches soient moins riches."

Le "problème" Taubira

Pour Arnaud Bord, le patron du PS dans le Gard, Anne Hidalgo est "la seule à porter le totem de la gauche." Quid alors des autres candidats qui se présentent, notamment Christiane Taubira qui vient d'entrer en campagne. "Elle aurait pu être une candidate solution pour le rassemblement, aujourd'hui, c'est une candidate supplémentaire et un problème supplémentaire pour la gauche. Elle aurait pu travailler avec Anne Hidalgo qui est proche de sa pensée et des valeurs qu'elle porte mais elle a fait autre chose. Celui de partir à la primaire populaire où elle est bien esseulée. C'est dommage, c'est un acte manqué. "Quelque soit le résultat de cette primaire populaire, Anne Hidalgo a d'ores et déjà affirmé qu'elle ne retirerait pas sa candidature.

Une campagne flash

Selon les derniers sondages, la candidate socialiste recueillerait entre 3 et 6% des suffrages. Un retard qu'elle peut encore rattraper estime Arnaud Bord. "Pour l'instant, à part le mundillo politique et médiatique qui s'agite autour de l'élection présidentielle, personne n'est rentré dedans. Les Français sont plus préoccupés par le Covid, la gestion des enfants, l'école,.. donc c'est à nous maintenant d'aller à leur rencontre, de leurs présenter les propositions qui vont changer leur vie. Il y a encore un peu de temps pour que la "vraie campagne" démarre. Elle sera flash, en trois semaines, un mois. Les Français prennent leur décision dans les quinze derniers jours. Allons sur le terrain, c'est l'organisation qu'on a mis en place au Parti socialiste." Arnaud Bord qui annonce d'ores et déjà qu'Anne Hidalgo fera un déplacement dans le Gard d'ici le premier tour. Avec une réunion publique à Nîmes.