Élection présidentielle : leur première déclaration de candidature

Ils sont douze candidats à se présenter au premier tour de l'élection présidentielle qui a lieu le dimanche 10 avril. France Bleu vous propose de découvrir ou de redécouvrir les annonces de candidature de chaque candidat lors de leur première participation à l'élection présidentielle.

Ce lundi 7 mars, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, proclame la liste officielle des candidats pouvant se présenter au premier tour de l'élection présidentielle qui se tiendra le dimanche 10 avril. Ils sont au nombre de douze : Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Fabien Roussel et Éric Zemmour.

Pour rappel, les futurs candidats à l’élection présidentielle doivent recueillir au moins 500 parrainages provenant d’au moins 30 départements. De plus, il ne faut pas excéder 50 parrainages dans un même département.

France Bleu vous propose de découvrir ou de redécouvrir leur annonce de candidature lors de leur première participation à l'élection présidentielle.

2012 - Nicolas Dupont-Aignan

Le 21 novembre 2010, Nicolas Dupont-Aignan annonce sa candidature lors du congrès annuel de son parti Debout la République. Il se présente comme le candidat de la sortie de l'euro et du retour au franc. À l'issue du premier tour, il arrive en 7e position avec 1,79 % des suffrages exprimés.

Il est à nouveau candidat en 2017 et obtient 4,70 % des voix.

2012 - Nathalie Arthaud

Le 5 décembre 2010, Nathalie Arthaud est désignée candidate à l'élection présidentielle de 2012 par les militants de Lutte ouvrière et succède ainsi à Arlette Laguiller. À l'issue du premier tour, elle arrive en 9e position avec 0,56 % des suffrages exprimés.

Elle est à nouveau candidate en 2017 et obtient 0,64 % des voix.

2012 - Marine Le Pen

Le 16 mai 2011, Marine Le Pen est désignée comme candidate du Front National pour l'élection présidentielle de 2012. Elle succède à son père, Jean-Marie Le Pen. À l'issue du premier tour, elle arrive en troisième position avec 17.9 % des suffrages exprimés.

Elle est à nouveau candidate en 2017 et se qualifie pour le second tour contre Emmanuel Macron. Elle obtient 33,90 % des voix.

2012 - Jean-Luc Mélenchon

Pour l'élection présidentielle de 2012, Jean-Luc Mélenchon est désigné, le 18 juin 2011, candidat officiel du Front de Gauche, une coalition réunissant le Parti de gauche, la Gauche unitaire, la Fédération pour une alternative sociale et écologique et le Parti communiste français. À l'issue du premier tour, il arrive 4e avec 11,1 % des suffrages exprimés.

Il est à nouveau candidat en 2017 avec La France insoumise et obtient 19, 58 % des voix.

2012 - Philippe Poutou

Philippe Poutou succède à Olivier Besancenot et devient le candidat du NPA (Nouveau Parti anticapitaliste), le 25 juin 2011. À l'issue du premier tour, il arrive en huitième position avec 1,15 % des suffrages exprimés.

Il se représente en 2017 et obtient 1,09 % des voix.

2017 - Jean Lassalle

Le 14 mars 2016, Jean Lassalle annonce sa candidature à l'antenne de France Bleu Pays Basque. Il se détache du MoDem et de François Bayrou qui soutiennent Alain Juppé à la primaire de la droite. À l'issue du premier tour, il arrive en septième position avec 1,21 % des suffrages exprimés.

2017 - Emmanuel Macron

Le 16 novembre 2016, Emmanuel Macron annonce à Bobigny sa candidature à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017. À l'issue du premier tour, il arrive en tête avec 24,01 % des suffrages exprimés. Il se retrouve opposé au second tour à Marine Le Pen. Il remporte l'élection avec 66,10 % des voix et devient le huitième président de la Cinquième République.

2022 - Fabien Roussel

Fabien Roussel annonce officiellement le 13 mars 2021 sa candidature à l'investiture du PCF pour l'élection présidentielle de 2022. Le 9 mai 2021, lors d'une consultation interne, les militants communistes se prononcent pour une candidature autonome et désignent Fabien Roussel comme candidat.

2022 - Anne Hidalgo

La maire de Paris, Anne Hidalgo, annonce sa candidature à Rouen le 12 septembre 2021. Le mois suivant, elle se présente à une "primaire fermée" du PS. Elle obtient 72,6 % des voix face à Stéphane Le Foll, le maire du Mans. Anne Hidalgo est investie par le Parti socialiste, le 14 octobre 2021.

2022 - Yannick Jadot

Yannick Jadot devient le candidat du Pôle écologiste (EELV, Génération.s, Génération écologie, Cap écologie, Mouvement des progressistes) à la présidentielle de 2022, le 28 septembre 2021. Il remporte la primaire écologiste face à Sandrine Rousseau avec 51,03 % des voix.

2022 - Éric Zemmour

Le 30 novembre 2021, Éric Zemmour officialise sa candidature avec une vidéo sur sa chaîne YouTube. Il lance sa campagne le 5 décembre 2021 avec un meeting au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte et annonce le nom de son parti politique, Reconquête !

2022 - Valérie Pécresse

La présidente du conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse annonce sa candidature en juillet 2021. Elle décide de reprendre sa carte chez Les Républicains après l'annonce d'une élection lors d'un congrès du parti en décembre 2021. Valérie Pécresse remporte la primaire LR face à Éric Ciotti avec 60,95 % des voix exprimées.