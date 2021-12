C'est donc Valérie Pécresse qui va porter le parti des Républicains dans la course à l'Élysée. Avec un défi : rassembler la droite. On fait le point avec Brice Tayon, le secrétaire départemental du parti dans l'Indre.

Élection présidentielle : LR est "un parti qui renaît et se redynamise", estime son représentant dans l'Indre

Après la désignation de Valérie Pécresse comme candidate des Républicains pour l'élection présidentielle, les réactions se multiplient. "Ça n'était pas mon choix, puisque j'étais référent de Michel Barnier dans l'Indre. Néanmoins, je suis particulièrement heureux de cette désignation, réagit Brice Tayon, le secrétaire départemental des LR dans l'Indre. Je serai derrière notre candidate pour faire gagner nos nos valeurs et nos idées à l'élection présidentielle".

Invité de France Bleu Berry ce lundi 6 décembre, il a précisé que le taux de participation au second tour dans l'Indre atteignait les 84%, contre 80% au niveau national. Une forte mobilisation qui le réjouit. "Les Républicains n'avaient pas connu cela depuis un certain temps, estime Brice Tayon, soulignant un "afflux de nouveaux adhérents". "C'est un parti qui se renouvelle, un parti qui se rajeunit, un parti qui se redynamise, un parti qui renaît, tout simplement", déclare-t-il.

à lire aussi Les grandes lignes du programme de Valérie Pécresse, désignée candidate LR à la présidentielle

Réussir l'union de la droite

Après la primaire, il faut donc rassembler tous les ex-candidats de la droite derrière Valérie Pécresse, dans la course à l'Élysée. Mais la campagne connaît déjà quelques couacs. Dimanche, Éric Ciotti, finaliste perdant de la primaire, a taclé la candidate et annoncé la création de son mouvement. Pas de quoi polémiquer, estime Brice Tayon. "Éric Ciotti a été très clair il se range derrière Valérie Pécresse, assure-t-il. Valérie Pécresse a été très claire et a dit que tous ses concurrents, entre guillemets, auraient une place. Éric Ciotti aura une place prépondérante dans cette campagne, compte tenu de lu score qu'il a réalisé".