Élection présidentielle : mode d'emploi du premier tour en Isère

Direction les urnes dimanche. Les 47 millions de Français inscrits sur les listes électorales vont voter pour le premier tour de l'élection présidentielle. 11 candidats à départager. Mode d'emploi de ce scrutin en Isère.

Petite nouveauté pour ce scrutin : tous les bureaux de vote seront ouvert jusqu'à 19h, et non 18h comme lors des dernières élections. Dans les grandes villes, et notamment à Grenoble, vous pourrez déposer votre bulletin dans l'urne jusqu'à 20h. Pour certaines villes de taille moyenne comme par exemple à Bourgoin-Jallieu, Vienne, Villefontaine ou L'Isle d'Abeau, cela ne change rien puisque les bureaux y fermaient déjà à 19h lors des derniers scrutins.

Mode d'emploi du premier tour de l'élection présidentielle en Isère © Radio France - Paul Bohec

1054 bureaux de vote dans le département, 86 à Grenoble

En métropole, en outre-mer et à l'étranger : 66 546 bureaux de vote en tout. 1054 dans le département et 86 à Grenoble répartis sur 45 lieux de vote . Pour trouver le votre, il suffit de regarder sur votre carte d'électeur ou se rendre sur le site internet de la préfecture de l'Isère. Et surtout, pour pouvoir voter, vous devez avoir sur vous un justificatif d'identité car la carte d'électeur ne suffit pas.

Les premiers résultats à partir de 20h

Comme lors de chaque élection, les premiers résultats tomberont à partir de 20h. Des résultats qui pourront être affinés au fil de la soirée. Si un candidat atteint les 50% de voix exprimées : il sera élu dès dimanche soir. Sinon un second tour sera organisé le dimanche 7 mai, dans deux semaines, entre les deux candidats avec le plus de suffrages ce dimanche.