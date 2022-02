Election présidentielle : "parrainer, ça peut mettre le bordel dans le village", explique un maire landais

Sur le site du Conseil constitutionnel, aucun élu du département des Landes ne donne pour l'instant sa signature à un candidat à l'élection présidentielle. Depuis le 1er février, les signatures sont accessibles en quelques clics sur internet. C'est possible depuis une loi votée en avril 2016. Une décision qui pousse certains maires de communes rurales à ne pas remplir le document de soutien.

Je garde le document de parrainage en souvenir

Dans la commune de Gaillères, au nord de Mont-de-Marsan, la maire de la commune ne souhaite pas parrainer un candidat à l'élection. Une campagne qui a tendance à fatiguer l'élue de la petite commune landaise. "C'est vrai qu'on est sans arrêt sollicité. Il n'y a pas une journée sans recevoir un document ou un mail. J'ai même eu une visite chez moi et ça m'a passablement énervée. Je n'ai pas beaucoup apprécié la démarche de venir sonner à ma porte. J'ai même reçu un paquet, avec des chips bio par un des candidats qui voulait nous appâter d'une certaine façon. Je trouve ça curieux", raconte Catherine Bergalet.

Il faudrait revoir le système

Catherine Bergalet, la maire de Gaillères ne veut pas prendre cette responsabilité. Elle propose même de changer le système de parrainage. © Radio France - Nina Valette

C'est après quelques jours de réflexion que l'élue a pris sa décision. _"Je me suis dit "'si je suis une habitante de Gaillères, qu'est-ce que je vais penser si mon maire soutien quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées ?'. Puis j'avais peur de devoir soutenir un candidat dont je ne partage pas les idées en cas de vote des habitants. Donc je ne veux absolument pas parrainer quelqu'un", précise la maire de Gaillères avant d'ajouter, "puis ce n'est pas anonyme. Nous sommes publiés régulièrement_ (sur le site du Conseil constitutionnel NDLR) et c'est trop facile après d'étiqueter quelqu'un. Ça freine. Je me demande s'il ne faudrait pas revoir le système. C'est compliqué de prendre position."

Une décision partagée par Michel Garcia, maire de Saint-Avit. Lui non plus, ne compte pas donner son parrainage pour cette élection présidentielle. "Quand nous nous sommes présentés aux municipales, la liste était apolitique. Donc donner le parrainage, alors que dans la liste nous avons des gens de toutes les sensibilités, c'est compliqué. C'est un moyen de se mettre certains conseillers municipaux à dos", explique le maire landais.

Une décision qui vaut aussi pour les habitants pour Michel Garcia. "Ça peut mettre le bordel dans un village de donner sa voix a quelqu'un. Organiser un sondage c'est un moyen de mettre le feu au village. Je ne prends pas le risque. J'ai discuté avec deux collègues, ils ont décidé comme moi, de ne pas donner de parrainage".