Élection présidentielle : pour Guillaume Guérin, "si Valérie Pécresse va au second tour, nous gagnerons"

En Haute-Vienne, Les Républicains sont en ordre de marche derrière Valérie Pécresse. A trois mois jour pour jour du 1er tour de l'élection présidentielle, leur chef de file dans le département Guillaume Guérin se lance dans la bataille. Le président de Limoges Métropole, qui fait partie des 22 orateurs nationaux de la campagne de Valérie Pécresse, est persuadé que son parti l'emportera s'il se qualifie pour le 2nd tour. "Si Valérie Pécresse accède au 2nd tour, elle sera présidente de la République. Le sujet pour nous, c'est d'aller au 2nd tour. Je suis convaincu qu'on peut y aller. Si c'est le cas, nous gagnerons. Parce qu'un président de la République sortant qui est à 23% d'intention de vote est en grand danger politique" estime-t-il.

Remettre de l'ordre dans les comptes et remettre de l'ordre dans la rue

Guillaume Guérin pour qui le bilan d'Emmanuel Macron plaide clairement en sa défaveur. "Si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans ce pays, est-ce qu'on peut dire que tout va bien ? Sur le plan sécuritaire, sur le régalien, sur l'immigration, sur le plan économique, sur la question de la dépense publique ? Je n'en suis vraiment pas sûr" développe celui qui vient d'être nommé vice-président de l'Association des maires de France. Guillaume Guérin pour qui Les Républicains, une fois au pouvoir, devrons "redresser vite les comptes publics et donc remettre de l'ordre dans les comptes et remettre de l'ordre dans la rue" car il y a à ses yeux, trop de "zones de non droit en France". Le message de Guillaume Guérin en la matière :"demain matin, le rétablissement de l'ordre, c'est nous !"

Xavier Bertrand et Eric Ciotti passeront par le Limousin

Un message que lui et les 21 autres orateurs nationaux vont faire passer dans les territoires avec la volonté chez LR de s'appuyer sur son réseau d'élus locaux pour mener une véritable campagne de terrain. Guillaume Guérin animera des réunions publiques principalement en Auvergne, en région Centre et bien sûr en Nouvelle-Aquitaine et notamment en Limousin où il annonce les venues prochaines de deux ténors de la droite, qui étaient d'ailleurs en lice dans la primaire LR : Xavier Bertrand et Eric Ciotti. Des déplacements qui se feront sur des grands thèmes de campagne. En Limousin, ils viendront surtout parler d'agriculture, d'artisanat et d'aménagement du territoire. Objectif : retrouver le socle d'électeurs LR de 2017 (20%) pour aller au 2nd tour et reprendre le pouvoir.