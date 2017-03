Election présidentielle : qu'attendent les habitants de la Dollée à St-Lô ?

France Bleu Cotentin est allée à la rencontre d'habitants du quartier de la Dollée, l'un des deux quartiers "prioritaires" de la ville de St-Lô.

La Dollée, c'est un quartier tout en relief. Dans le bas, se trouvent des commerces, le siège de la caisse primaire d'assurance maladie également. Au milieu, les tours de la rue des Clos jouxtent l'ancienne maison de quartier qui a déménagé, tout en haut de la Dollée, pour devenir le centre social Nelson Mandela.

Avec le Val-Saint-Jean, le quartier fait partie des deux zones prioritaires de la politique de la ville à St-Lô. Mille six cents habitants vivent ici. Quel regard portent-ils sur l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai prochain ? Iront-ils voter ou non ? Qu'attendent-ils des candidats ? France Bleu Cotentin a recueilli plusieurs témoignages à découvrir ici.