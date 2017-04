Élection présidentielle : revivez le débat avec les 5 soutiens dans la Loire

Retour sur le débat qui s'est déroulé ce jeudi 6 avril et qui a été mené par France Bleu Saint-Étienne Loire et La Tribune-Le Progrès. Les représentants ligériens des principaux candidats ont abordé plusieurs sujets : la prison à Saint-Bonnet-Les-Oules, les dotations des collectivités, etc.

Dans le studio de France Bleu Saint-Étienne Loire, le débat organisé ce jeudi 6 avril avec La Tribune-Le Progrès a été très animé entre les représentants ligériens des principaux candidats. Ils ont pu débattre de 18h30 à 20h sur différents sujets : le racisme et le harcèlement à l'école, les affaires qui ont ponctué la campagne présidentielle ou encore les difficultés rencontrées dans le monde ouvrier comme l'aciérie Aubert et Duval dans l'Ondaine.

Ils étaient donc cinq pour évoquer les programmes de leurs candidats dans le département de la Loire :

Sophie Robert conseillère régionale et soutien de Marine Le Pen (FN)

conseillère régionale et soutien de Marine Le Pen (FN) Régis Juanico député et partie prenante de la campagne de Benoît Hamon (PS)

député et partie prenante de la campagne de Benoît Hamon (PS) Jean-Louis Gagnaire député et soutien Emmanuel Macron (En Marche !)

député et soutien Emmanuel Macron (En Marche !) Christophe Faverjon maire d'Unieux qui fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise)

maire d'Unieux qui fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) Jean-Pierre Taite conseiller régional et fidèle de François Fillon (LR)

Voici un florilège du live tweet réalisé ce jeudi lors du débat :

"Nos 5 millions de fonctionnaires font du bon travail, ils ont le droit d'être respectés et correctement payés" R.Juanico pic.twitter.com/QBVvDRk1v7 — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) April 6, 2017

"Les gens en ont marre de subir, d'être une majorité silencieuse.Marine Le Pen est différente, elle représente un espoir"S. Robert pic.twitter.com/OQ4Vb1NeQv — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) April 6, 2017

"Jean Luc Melenchon a pour lui la continuité et une vraie dynamique de campagne. Je pense qu'il peut être au second tour"C. Faverjon pic.twitter.com/k3eFr0FdbQ — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) April 6, 2017

"Personne à part François Fillon ne veut toucher aux verrou des 35h. La priorité c'est de réformer le code du travail"JP Taite pic.twitter.com/IlfIBIzgSr — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) April 6, 2017