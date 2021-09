Election présidentielle : Robert Ménard invite Marine Le Pen et Eric Zemmour à diner ensemble à Béziers

Et si vous veniez diner à Béziers ? C'est l'invitation lancée publiquement vendredi par Robert Ménard à Marine Le Pen et Eric Zemmour alors que les deux camps s'écharpent en ce moment ,en vue de l'élection présidentielle. La patronne du RN est candidate déclarée, le polémiste pas encore.

"Mettons nous autour d'une table" tweet de Robert Ménard

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Diner privé ou débat public?

Marine Le Pen et Eric Zemmour ont rapidement répondu favorablement à la proposition de Robert Ménard de se retrouver autour d'une table à Béziers, mais Marine Le Pen veut un diner privé, Eric Zemmour un débat public. Pour le maire de Béziers, l'heure n'est pas au débat, mais à la discussion, " il faut qu'ils se rencontrent, qu'ils discutent de leurs accords et de leurs désaccords, et qu'ils se disent que demain si tu es en tête au 1er tour, je serai derrière toi et inversement." Robert Ménard va même plus loin, en appelant à une Union des droites, au soir du 1er tour," même si on a plein de divergences."

" Il faut qu'ils se parlent" Robert Ménard Copier

"Il faut arrêter d'offrir des victoires sur un plateau, à la gauche ou à Monsieur Macron, en étalant nos divisions, en faisant en sorte que lorsqu'on doit se retrouver ensemble, on ne se retrouve pas ensemble."

Même si Robert Ménard se dit ami avec les deux , il a quand même fait son choix, en faveur de Marine Le Pen, il appelle à voter pour elle , il a également révélé dernièrement qu'il ne donnerait pas son parrainage d'élu à Eric Zemmour.

Robert Ménard affirme qu'il n' a aucune ambition cachée derrière cette démarche, "je ne veux pas être ministre, je suis juste le maire de Béziers mais aussi un citoyen qui se préoccupe de la France et de son avenir ." C'est justement l'avenir qui le dira.