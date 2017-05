Présidentielle : suivez la journée du 2nd tour en direct

C'est le second tour de l'élection présidentielle, ce dimanche. Près de 47 millions d'électeurs sont invités à y participer. Reportages, résultats, réactions : vivez cette journée électorale en direct sur francebleu.fr !

Près de 47 millions de Français inscrits sur les listes électorales sont invités à prendre part au second tour de l'élection présidentielle, ce dimanche. Il s'agit de départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les deux qualifiés. France Bleu vous fait vivre en direct cette journée électorale et vous donne rendez-vous à 20h pour les premières estimations.

Les 65.000 bureaux de vote ont ouvert à 8h, et fermeront à 19h (20h pour les grandes villes)

Premières estimations à 20h

9h35 : les Français de l'étranger ont commencé à voter dès samedi, comme à Toronto où il y avait encore beaucoup d'attente. En Russie, on vote aussi aujourd'hui à Saint-Pétersbourg.

Le bureau de vote de #SaintPetersbourg est ouvert jusqu'à 19h00 pour le 2nd tour de la #Presidentielle2017 #OuiJeVote pic.twitter.com/HqyPavmSzh — France Pétersbourg (@France_SPb) May 7, 2017

9h23 : Sacrée mésaventure pour de nombreux électeurs, qui, au premier tour se sont rendus compte qu'ils avaient été radiés des listes électorales. A Roanne, cela concerne plus de 1.700 habitants. Ils avaient déménagé dans la ville au cours des cinq dernières années, mais ne pensaient pas avoir besoin de se réinscrire. Heureusement, un dispositif particulier a été mis en place pour qu'ils puissent voter au second tour.

9h14 : Toute la journée, en marge des événements, on vous propose de nous arrêter un moment sur le parcours des deux finalistes. Leur vie, leur oeuvre, en quelque sorte. Commençons par Marine Le Pen ⤵️

9h04 : Pour mémoire voici ce qu'il fallait retenir des résultats du premier tour, dimanche 23 avril.

8h47 : En plus de ce direct, nous vous proposons une soirée électorale spéciale à écouter sur votre France Bleu Préférée, dès 19h55 et jusqu'à 22h05 !

8h34 : En attendant d'aller voter (ou pas), jouez un peu avec ce memory consacré aux slogans des candidats lors des précédentes élections présidentielles.

8h23 : Les bulletins nuls seront comptés séparément des votes blancs, comme lors du premier tour. C'est l'une des particularités de cette élection présidentielle 2017. Voici ce que ça donnait dimanche 23 avril.

8h10 : Le saviez-vous ? Pour ce scrutin, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été adoptées pour protéger les bureaux de vote des risques d'attentat. Lisez notre article pour en savoir plus.

Présidentielle : 50.000 policiers et gendarmes mobilisés dimanche pour le second tour de l'élection https://t.co/9W0FmLzFoA pic.twitter.com/E0kJcEQKYY — France Bleu (@francebleu) May 4, 2017

8h04 : 46,9 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales et peuvent donc potentiellement voter pour ce second tour. Voici quelques chiffres intéressants à connaître.

8h : Les 65.000 bureaux de vote ont ouvert.