Réélection d'Emmanuel Macron : "un vrai soulagement" pour Laurence Arribagé (LR de Haute-Garonne)

Emmanuel Macron réélu à 58,8% des voix, c'est une satisfaction pour la présidente du parti Les Républicains en Haute-Garonne. Laurence Arribagé avait évidemment soutenu Valérie Pécresse pour le premier tour, mais elle estime que les Français "ont réagi" face à un risque important dans un contexte international complexe.

Laurence Arribagé, quel sentiment prime chez vous ce soir ?

Un vrai soulagement. Cette élection montre que les Français ont réagi. Ils ne se sont pas laissés bercer par la petite musique des extrêmes et c'est évidemment un soulagement. Ça veut dire que les Français, quand il y a un moment de vérité, ils prennent leurs responsabilités. Moi, je veux vivre pour moi, pour mes enfants. La France est ouverte, tolérante, européenne. Et donc on ne pouvait pas prendre ce risque, surtout vu le contexte géopolitique actuel. Et je me félicite évidemment de cette victoire, de cette large victoire. Il faut la reconnaître, c'est tout.

C'est tout de même le meilleur score de l'extrême droite dans l'histoire de la Ve République. Est-ce qu'il y a des leçons à en tirer ?

Je pense que le président de la République va les tirer lui même les leçons. C'est vrai qu'on voit qu'au fil des élections, les extrêmes grappillent toujours un peu plus plus de points. Et ça, vraiment, c'est inquiétant. Ne parlons pas des abstentionnistes qui restent quand même assez élevés. Là, on est en train de dépouiller. Il y a aussi pas mal de votes contestataires, c'est à dire de votes blancs, des votes nuls. Donc ça veut dire qu'il faut être vigilant et qu'il faut faire en sorte que même la prochaine fois, on prenne pas le risque encore plus grand parce que voilà, on passe de 80% à 67%. Et puis là, c'est de plus en plus serré. Je pense qu'il va en tirer les leçons. Mais en tous les cas, il y a quand même une réaction du peuple français qui se dit que c'est juste pas possible. Voilà, on ne peut pas vivre dans un pays dirigé par les extrêmes. C'est clair.

Pour les législatives, est ce qu'il faut réfléchir et voir les choses autrement? Vous êtes concernée, vous serez candidate. Mais est ce qu'il faut voir les choses autrement et essayer de passer au delà de ces clivages de partis ?

Alors ça, j'en sais rien. A l'heure où on se parle, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a clairement eu un vote utile au premier tour. Je crois que les gens n'avaient pas spécialement envie d'avoir à choisir entre deux extrêmes. Et on l'a vu tous dans nos familles politiques. Un vote utile dès le premier tour.

Vous pensez que les familles politiques comme Les Républicains ou le Parti Socialiste vont pouvoir retrouver de la marge pour ces législatives ?

Ça, à l'heure où on se parle, j'en sais rien. Je suis persuadé qu'il y a eu un vote utile au premier tour et que les législatives redeviendront un scrutin plus local. Très certainement.