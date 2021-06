Régionales 2021 en Bourgogne Franche-Comté : les quatre finalistes en débat sur France Bleu

Quatre candidats pour un deuxième tour en Bourgogne Franche Comté. France Bleu leur donne la parole au cours d'un débat de près d'une heure ce mercredi. Développement économique, transition écologique, leçons du premier tour et priorités pour le futur mandat. A suivre sur francebleu.fr

S.Bozon et P.Desmazes / AFP , JC Tardivon / Maxppp

Marie-Guite Dufay, Gilles Platret, Julien Odoul et Denis Thuriot

Dans la dernière ligne droite de cette élection régionale en Bourgogne Franche-Comté, France Bleu et le média en ligne : letrois.info vous proposent ce mercredi soir le débat de l’entre-deux-tours.

Leçons et remèdes à ce désintérêt pour l'élection régionale

Un débat autour des quatre candidats en compétition pour ce tour final : Marie-Guite Dufay, présidente socialiste sortante de l'assemblée régionale conduit la liste "Notre région par coeur", Julien Odoul, candidat RN à la tête de la liste "Pour une région qui vous protège", Gilles Platret, maire LR de Chalons-sur-Saone : "Pour la Bourgogne et la Franche-Comté" et Denis Thuriot, maire LREM de Nevers : "La région partout et pour tous".

Une élection régionale en quadrangulaire, ce n'est pas banal. Nous interrogerons chacun des candidats sur leurs stratégies pour cet entre-deux-tours : maintien, alliances, réserves, après un premier tour marqué par une abstention historique. Quelles sont les raisons et les remèdes à ce désintérêt pour l'élection régionale ?

Liquidation de la fonderie MBF à Saint-Claude : coup de tonnerre dans cette campagne

Nous évoquerons ensuite la compétence phare des régions : l'économie avec la liquidation qui frappe depuis hier la fonderie MBF à Saint Claude, coup de tonnerre dans cette campagne. Economie et formation professionnelle : comment préparer les jeunes à ces emplois qui peinent à trouver des candidats. Nous parlerons encore de transition écologique, avant d'évoquer les priorités de chacun des quatre finalistes.

Un débat de près d'une heure arbitré par Christophe Beck, journaliste à France Bleu et Thibaut Quartier, rédacteur en chef du trois.info. Débat que vous pourrez retrouver sur francebleu.fr