Régionales en Centre-Val de Loire : Lutte Ouvrière fait fi de son score et préfère semer des petites graines

Comme en 2015 et 2010 Farida Megdoud représentera Lutte Ouvrière comme tête de liste aux élections régionales des 20 et 27 juin en Centre-Val de Loire. Dans le dernier sondage réalisé pour France Bleu, le parti d'extrême gauche est accrédité de 2% des intentions de vote au premier tour, score qu'il avait frôlé en 2015 avec 1,7% des suffrages.

Peu importe notre score, l'important est de semer des petites graines

Pour la tête de liste Farida Megdoud "le combat des gilets jaunes en 2018 et 2019 a montré que la résignation des travailleurs n'est pas éternelle même si les classes populaires subissent toujours un peu plus la crise du capitalisme, crise aggravée par la situation sanitaire. Nous sommes plus motivés que jamais et nous rencontrons un véritable écho au-delà de nos scores sur les marchés ou le porte à porte de la part des travailleurs qui sont poussés à la pauvreté et qui subissent des cadences de plus en plus dures avec des horaires à rallonge".

Lutte Ouvrière qui pourra compter sur le soutien de sa porte-parole nationale, Nathalie Arthaud qui fera une réunion publique au centre de vie du Sanitas à Tours le 15 juin à 18h.

Les autres têtes de liste à ces élections sont :

- François Bonneau PS-PC- PRG

- Jérémy Clément et Christelle de Crémiers Démocratie écologique

- Marc Fesneau LREM- MODEM

- Nicolas Forissier LR-UDI

- Charles Fournier EELV

- Aleksandar Nikolic RN