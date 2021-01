Elections Régionales : La France Insoumise désigne son duo qui mènera la bataille en Mayenne

La France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, en ordre de marche en Mayenne pour les élections régionales prévues en juin. Les militants mayennais ont choisi leur duo pour mener la campagne dans notre département : Marion Détais, âgée de 37 ans, agent à la Sécurité Sociale, figure du mouvement des Gilets Jaunes, et militante dans de nombreuses associations, et Bruno Rey, âgé de 55 ans, un ancien cuisinier qui a exercé en région parisienne.

Marion Détais - La France Insoumise

Parmi leurs propositions : embauche de médecins publics contre les déserts médicaux, défense et développement des services publics, reconversion de l’agriculture vers un modèle paysan et bio, 100% d’énergies renouvelables notamment grâce aux énergies marines.

Bruno Rey - La France Insoumise

"Ce programme, nous voulons le discuter avec les citoyennes et les citoyens engagés dans les combats écologiques, sociaux, et démocratiques, avec les Gilets Jaunes et les laissés-pour-compte, avec les membres des associations, syndicats et forces politiques qui refusent le néolibéralisme et combattent la politique d’Emmanuel Macron. Nous appelons celles et ceux qui partagent ces objectifs à se fédérer pour écarter la majorité régionale de droite sortante et, ensemble" explique, dans un communiqué, la section mayennaise de La France Insoumise.