Élections 2021: abstention de nouveau record dans les Alpes-Maritimes

62%: voilà un chiffre qui est le même entre 2021 et 2015, sauf qu'il y a six ans, ce chiffre était celui de la participation alors qu'aujourd'hui c'est le taux d'abstention ! Que s'est-il passé en six ans ? Difficile de le dire. La crise des gilets jaunes, la crise du covid, une crise politique, des électeurs qui se sentent spoliés par des manœuvres les privant d'une représentativité réelle, l'omniprésence de l'élection présidentielle ? Les facteurs sont sans doute multiples mais bien réels. À Cannes, où David Lisnard a été élu au département dès le premier tour, l'abstention est montée à 65 %. Pareil pour Antibes, le Cannet; à Grasse on frôle les 70% d'abstention. À Nice, l'abstention est de plus de 64%. En revanche, c'est encore dans les villages et territoires du haut-pays qu'on a le plus voté.

