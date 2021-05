Elections 2021 : beaucoup de villes d'Indre-et-Loire manquent d'assesseurs pour les élections du mois de juin

Recherche assesseurs désespérément! C'est le cri d'alarme lancé par de nombreuses mairies, en Indre-et-Loire. Certaines sont très loin d'avoir trouvé tous les volontaires nécessaires pour tenir les bureaux de vote les 20 et 27 juin, lors des élections départementales et régionales.

Sans surprise, c'est dans les plus grandes villes de Touraine que le problème est le plus criant : à Tours, "sur les 500 personnes nécessaires chaque dimanche pour les élections départementales et régionales, il manque encore environ 300 volontaires", selon Annaelle Schaller, l'adjointe chargée des élections.

"Deux élections le même jour, ça veut dire deux urnes dans chaque bureau et donc plus de monde à trouver que lors des autres scrutins". Annaelle Schaller

Quatre dimanches électoraux en un mois dans les communes de la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire

La situation est encore plus compliquée dans les communes de la troisième circonscription, où il y a, en plus, une élection législative partielle, les 30 mai et 6 juin. Saint-Avertin et Chambray-les-Tours, notamment, viennent de relancer un appel aux bonnes volonté sur leurs réseaux sociaux. Dans ces villes, n'importe quel habitant adulte peut se porter volontaire pour être au bureau de vote pendant quelques heures. A Tours, en revanche, la municipalité demande de s'engager pour une journée entière.

Les assesseurs prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19

Etre assesseur permet d'obtenir un créneau pour être vacciné en priorité, si on le souhaite. Ca peut-être intéressant pour ceux qui espèrent un rendez-vous depuis des semaines, mais ça n'a visiblement pas suscité un afflux de volontaires : on constate juste, dans certaines villes, que certains agents municipaux ont demandé pour la première fois à tenir un bureau de vote.

A Tours, ou ailleurs, si vous souhaitez être assesseur dans un bureau de vote, il suffit d'être majeur, inscrit sur les listes électorales, et de remplir un formulaire en mairie, ou sur le site internet de la ville