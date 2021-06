Elections 2021 : "La grande perdante c'est la démocratie" se désole le député mayennais Yannick Favennec

Le 1er tour des élections régionales et départementales a été marqué par une abstention massive, ce qui peut poser un problème de légitimité pour les futurs élus estime le député centriste du Nord-Mayenne, Yannick Favennec.

L’abstention est massive ce dimanche 20 juin, entre 66,1 % et 68,6 % selon les estimations, pour le 1er tour des élections départementales et régionales. Elle dépasse largement les records de 2010 au premier tour des élections régionales (53,67 %), et de 2011 pour ce qui s’appelait alors les élections cantonales (55,68 %).

Le département de la Mayenne n'échappe pas à cette crise politique, cette crise de la politique. Un désavoeu cinglant pointé du doigt par le député centriste Yannick Favennec : "La grande perdante de ce 1er tour c’est la démocratie. Les territoires ont besoin d’élus avec une légitimité forte" écrit-il sur twitter, la faute également, selon lui, à une campagne électorale qui n'a pas pu se faire normalement, la crise sanitaire de la Covid-19, l'autre crise du moment, n'aidant pas aux débats et aux échanges.