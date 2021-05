Elections 2021 : quelles sont les compétences du Conseil régional Centre Val-de-Loire ?

Les élections approchent, elles auront lieu les 20 et 27 juin prochain. Il y a cette année deux scrutins, celui pour les élections départementales et celui pour les élections régionales. Pour ces dernières, il s'agit de renouveler les 77 élus qui siègent à la région basée à Orléans.

Même si les électeurs ont un peu la tête ailleurs ces dernières semaines, les élections régionales approchent à grands pas. Elles se déroulent les 20 et 27 juin 2021 en même temps que les élections départementales. Dans les deux cas il s'agit de renouveler les deux assemblées. Pour la région, 77 sièges sont à pourvoir.

Le budget de la région Centre Val-de-Loire est le plus important de toutes les collectivités. Il s'élève à un peu plus de 1,7 milliards d'euros.

Les transports, premier poste de dépenses

Avec un peu plus de 600 millions d'euros, les transports sont de loin le premier poste budgétaire du Conseil régional. Il y a le rail avec les TER (Trains Express Régionaux) et puis sur la route, les transports collectifs "Rémi" mais aussi la gestion des transports scolaires.

La compétence des lycées

Le Conseil régional c'est aussi l'enseignement secondaire et supérieur. Les lycées notamment, il y a en a 100 répartis sur les six départements du territoire régional. La région gère leur construction, entretien et fonctionnement, par exemple 60 000 repas sont servis quotidiennement dans les 95 restaurants scolaires.

Le Conseil régional est également compétent en matière de formation professionnelle, l'apprentissage et l'alternance. Il aide aussi au développement économique des entreprises, il s'occupe de l'aménagement du territoire et l'environnement.

La région c'est aussi la mise en place du très haut débit et la gestion des fonds des programmes européens comme le fonds européen agricole pour le développement rural.