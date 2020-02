Municipales à Marguerittes : Rémi Nicolas en embuscade face à une majorité divisée

Marguerittes, France

Situation inédite à Marguerittes, commune de 8 500 habitants aux portes de Nîmes. Sur les quatre listes en présence, trois sont issues de l'actuelle majorité municipale. Le maire sortant centriste, William Portal, trouve face à lui son actuel premier adjoint, Denis Bruyère et son conseiller municipal chargé des affaires juridiques, Stéphane Guillemin. La liste d'opposition de sensibilité de gauche est conduite, quant à elle, par Rémi Nicolas.

Le maire sortant, William Portal, se défend d'être responsable de cette division : "Les ambitions des uns et des autres n'ont pas permis de trouver un consensus. Un de mes rivaux me reproche de ne pas avoir tenu parole. Or, moi je m'étais engagé en disant que je ne me représenterais pas si cette cette majorité trouvait une pérennité. Ce n'est pas le cas ! Ils n'ont pas réussi à s'entendre donc moi je ne vais pas laisser détruire ce que j'ai mis 30 ans à construire. C'est pour ça que je repars;" conclut celui qui dirige la commune depuis plus de 30 ans et qui brigue un sixième mandat à 75 ans.

Même famille, mais chemins différents

Denis Bruyère, l'actuel premier adjoint de William Portal, regrette cette division mais il en rejette lui aussi la responsabilité : " Cette situation, nous l'avons subie et nous n'en sommes absolument pas à l'origine. Nous avons constitué, depuis 3 ans, une équipe avec de nombreux nouveaux candidats déjà impliqués dans la vie associative de la commune. Et, d'ailleurs, ils nous ont apportés énormément d'idées nouvelles pour constituer notre programme." argumente l'huissier de justice honoraire de 66 ans.

Stéphane Guillemin, actuel conseiller municipal chargé des affaires juridiques, assume pleinement sa candidature : " On peut être issus de la même famille, mais finalement décider à un moment donné de prendre des chemins différents. J'ai acquis la conviction que je peux apporter une nouvelle donne à la commune. Je crois que Marguerittes mérite une envergure différente et je pense bénéficier de l'énergie pour la lui apporter" plaide cet avocat de 43 ans, spécialisé dans le droit du travail.

Sortir des clivages politiques

La division de la majorité actuelle semble ouvrir un boulevard pour la liste d'opposition conduite par Rémi Nicolas, qui reste cependant prudent : "Je ne parlerai évidemment pas de boulevard. Pour moi, il est important de continuer à rencontrer les Marguerittoises et les Marguerittois pour les convaincre de voter dès le premier tour pour le candidat du renouveau. Mon histoire personnelle est à gauche, mais celle de la liste ne l'est pas. Je ne parlerai pas de liste sans étiquette, mais plutôt de multi-sensibilités. Il faut sortir des clivages politiques" conclut le directeur général adjoint du Pont du Gard, 51 ans, finaliste en 2014, battu de 627 voix par William Portal au second tour.

Les quatre listes en présence :

- William Portal (maire sortant centriste) : liste “Marguerittes, notre ville”.

- Denis Bruyère (1er adjoint centriste) : liste "Marguerittes avant tout"

- Stéphane Guillemin (conseiller municipal LR ) : liste "Le nouvel élan pour Marguerittes"

- Rémi Nicolas (Divers gauche) : liste "Nous c'est Marguerittes"