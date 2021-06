Élections : à quoi ressemble le nouveau conseil régional des Hauts-de-France ?

Le président sortant de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand a remporté dimanche le second tour des élections régionales avec 52,37% des voix. Il a devancé nettement Sébastien Chenu (RN) et Karima Delli (EELV-PS-LFI. La gauche et les écologistes sont de retour au conseil régional.

Xavier Bertrand va retrouver son fauteuil de président de la région Hauts-de-France. Le candidat divers droite a remporté ce dimanche le second tour des élections régionales avec 52,37% des voix. Il s'est nettement détaché de Sébastien Chenu, le candidat du Rassemblement national (25,65%) et de Karima Delli, tête de liste de l'union de la gauche et des écologistes (21,98%). L'abstenstion atteint 66,82%.

La gauche et les écologistes de retour au conseil régional

Comment les voix se traduisent-elles en nombre d'élus au conseil régional ? Dans les Hauts-de-France, il y a 170 sièges à pourvoir. Xavier Bertrand disposera d'une confortable majorité à droite avec 110 élus. Le Rassemblement national comptera 32 élus.

Enfin la gauche et les écologistes font leur retour au conseil régional après six ans d'absence. Ils compteront 28 élus dans la nouvelle assemblée. En 2015, la liste conduite par Pierre de Saintignon s'était désistée pour éviter que Marine Le Pen, alors candidate du Front National, ne tire avantage d'une triangulaire et remporte l'élection. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir pour la gauche et les écologistes.

La droite garde une confortable majorité

Découvrez sur notre infographie à quoi ressemble le nouveau conseil régional des Hauts-de-France. Vous pouvez comparer avec l'hémicycle issue des élections régionales de 2015.

Election du président de la région le 2 juillet

Xavier Bertrand n'est pas encore officiellement président de la région Hauts-de-France. Il devra attendre le vendredi 2 juillet pour retrouver son fauteuil. La première séance du nouveau conseil régional se tiendra ce jour-là. Ce sont les élus qui élisent le président de la région, et pas les électeurs.