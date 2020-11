Élections américaines : "On est incrédules de voir que Trump se maintient dans beaucoup d'états" dit A. Daguin

Les premiers résultats serrés de l'élection présidentielle américaine ne rassurent pas Ariane Daguin. La fille du chef gersois André Daguin et femme d'affaires aux États-Unis suit les résultats depuis New-York où elle habite. "C'est quelque chose à se ronger les ongles, j'ai dîné avec des amis, on regardait sans arrêt notre téléphone pour suivre l'évolution des résultats", dit-elle sur France Bleu Occitanie ce mercredi matin.

Joe Biden, son candidat démocrate, a une légère avance sur le sortant Donald Trump alors qu'il était donné largement favori dans les sondages. "Nous sommes assez incrédules de voir que Trump se maintient dans beaucoup d'États et donc très inquiets pour la suite des résultats", dit Ariane Daguin. La tension est palpable depuis hier soir aux États-Unis raconte-t-elle : " À 21h, il n'y avait plus personne dans les restaurants".

Pour Ariane Daguin c'est la démocratie qui est en jeu : "Il y a quelque chose qui est inexplicable c'est qu'il y a eu un taux de participation apparemment inégalé, pour une fois absolument tous les Américains ont voté donc on pensait que ce mouvement était vraiment en faveur de Biden ou plutôt contre Trump, pour sauvegarder la démocratie. On s'aperçoit, en regardant les résultats, que non c'est pas ça".