Élections américaines : le point sur le dépouillement en cours

Ça se précise aux Etats-Unis. Joe Biden est proche de devenir le nouveau président du pays, après avoir pris la tête des suffrages en Pennsylvanie ce vendredi. Mais les résultats définitifs ne sont pas tombés dans plusieurs Etats-clés, et Donald Trump conteste déjà le verdict des urnes.

Joe Biden et Donald Trump en course pour la Maison Blanche aux Etats-Unis.

Qui prêtera serment le 20 janvier prochain ? Le résultat de l'élection présidentielle américaine n'est toujours pas connu ce vendredi, trois jours après le scrutin. Mais le démocrate Joe Biden semble être proche de décrocher la Maison Blanche et de devenir le 46e président des Etats-Unis. De son côté, Donald Trump a dit vouloir déposer plusieurs recours.

Pour le moment, selon l'agence de presse AP, Joe Biden a 264 grands électeurs, Donald Trump en a 214. Pour rappel, il faut 270 grands électeurs pour être élu.

Joe Biden en tête en Pennsylvanie

Dans l'Etat-clé de Pennsylvanie, remporté en 2016 par Donald Trump, la tendance s'est inversée en début de matinée ce vendredi. Mené depuis mardi, Joe Biden devance désormais son rival républicain d'un peu plus de 6.800 voix. Mais le dépouillement se poursuit.

L'agence AP explique que, pour le moment, elle ne peut attribuer cet Etat-clé à l'ancien vice-président de Barack Obama. L'écart de voix est trop faible et des milliers de bulletins de vote doivent encore être comptabilisés.

"Il resterait quelque chose comme 160 000 voix à décompter et à ce rythme-là, si la différence entre les voix démocrates et les voix républicaines se confirme, ce sont essentiellement des votes par correspondance, a souligné Sylvain Cypel, journaliste spécialiste des Etats-Unis, interrogé par franceinfo. Il (Joe Biden) va finir quasiment avec 100 000 voix d'avance. Ce sera très difficile à contester".

En cas de victoire démocrate en Pennsylvanie, qui vaut pour 20 grands électeurs, Joe Biden serait désigné président des Etats-Unis, quelle que soit l'issue dans les autres états.

Recomptage des voix en Géorgie

En Géorgie, le secrétaire d'Etat a annoncé ce vendredi le recomptage des votes, il y a en effet moins de 0,5% d'écart entre les deux candidats, soit 1.579 voix. Au petit matin, le dépouillement avait basculé en faveur de Joe Biden, avec un peu plus d'un millier de voix d'avance.

La course en Géorgie "reste trop serrée", a déclaré le secrétaire d'Etat local, Brad Raffensperger, lors d'une conférence de presse à Atlanta : "Les enjeux sont gros et les nerfs à vif de tous les côtés. Nous ne laisserons pas ces débats nous distraire de notre travail. Nous ferons les choses comme il faut et nous défendrons l'intégrité de nos élections."

Aucun démocrate n'a remporté cet Etat depuis 1992.

Joe Biden "président élu" selon Nancy Pelosi

La présidente démocrate de la Chambre des représentants a qualifié ce vendredi Joe Biden de "président élu" des Etats-Unis. "Il apparaît évident que l'équipe Biden-Harris va gagner la Maison Blanche", a déclaré Nancy Pelosi à propos de l'ancien vice-président et de sa colistière Kamala Harris.

"Le président élu Biden a un mandat solide pour diriger, a-t-elle poursuivi lors d'une conférence de presse. Joe Biden est un unificateur, c'est quelqu'un qui veut réunir les gens."

Le démocrate n'est toujours pas officiellement désigné vainqueur de cette élection. Mais signe qu'il est proche de la victoire, le Secret Service, chargé de la protection des hautes personnalités, renforce ses effectifs d'agents autour de Joe Biden dans son fief du Delaware, selon le Washington Post.

"L'élection n'est pas finie" martèle le camp Trump

Ce vendredi, l'équipe de campagne de Doanld Trump a prévenu que l'élection n'était "pas finie", dénonçant "les projections erronées proclamant la victoire de Joe Biden". Selon Matt Morgan, un responsable de l'équipe du président sortant, "il y avait de nombreuses irrégularités en Pennsylvanie, notamment le fait que des responsables électoraux ont empêché nos observateurs légaux bénévoles d'avoir vraiment accès aux centres de dépouillement".

Au Nevada, où Joe Biden est en avance mais le dépouillement également toujours en cours, "il semble que des milliers de personnes aient voté par correspondance de manière irrégulière", a encore estimé Matt Morgan. "Enfin, le président est en voie de gagner en Arizona", a-t-il souligné, reprochant une nouvelle fois à la chaine Fox News et l'agence Associated Press d'avoir attribué cet Etat à Joe Biden.

Des recours judiciaires

Donald Trump a accusé les démocrates de vouloir lui "voler" l'élection : "Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection", a-t-il lancé depuis la Maison Blanche, sans toutefois apporter de preuves de la "fraude" qu'il dénonce.

Mais l'actuel président apparaît isolé au sein de son propre parti. "Nous n'avons entendu parler d'aucune preuve", a notamment réagi sur ABC Chris Christie, ex-gouverneur du New Jersey et allié du président. "Au sein du parti républicain, le chef des sénateurs a déclaré que jusqu'à présent le processus électoral n'a rien de frauduleux", a souligné Sylvain Cypel sur franceinfo.

La question c'est de savoir combien de temps la direction républicaine et la chaîne Fox News [chaîne de télévision conservatrice] soutiendront la posture de Donald Trump. - Sylvain Cypel, journaliste spécialiste des Etats-Unis

Le camp Trump multiplie en tout cas les recours judiciaires. Ses avocats ont lancé de plusieurs actions judiciaires au niveau des Etats, avec par exemple la menace de demander un recomptage dans le Wisconsin. Dans le Michigan et la Géorgie, deux juges ont déjà rejeté des recours républicains. De leur côté, les démocrates estiment les plaintes sans fondement, mais ces recours pourraient retarder de plusieurs jours ou semaines l'homologation des résultats.

"La question c'est de savoir combien de temps la direction républicaine et la chaîne Fox News [chaîne de télévision conservatrice] soutiendront la posture de Donald Trump, estime pour sa part Sylvain Cypel. Il y a des craquements [dans les soutiens] Fox News a été la première à annoncer la victoire de Biden en Arizona. (...) L'attitude de Fox News sera déterminante parce que c'est vraiment la chaîne que les supporters de Trump regardent très massivement".