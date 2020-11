Joe Biden et Donald Trump sont au coude-à-coude au terme d'un scrutin plus indécis que prévu. Alors que le décompte des voix n'est pas encore fini, les deux candidats à la présidence des Etats-Unis ont tous les deux toutes leurs chances de se faire élire. On vous explique les différents scénarios.

Elections américaines : un résultat très serré et des Etats déterminants

A ce stade du dépouillement, Joe Biden et Donald Trump peuvent tous les deux espérer emporter l'élection présidentielle américaine

C'était l'un des scénarios les plus craints, celui d'une élection très serrée ne permettant pas de savoir qui l'emportera au soir de l'élection présidentielle américaine. En l'état actuel du dépouillement des bulletins de vote, il n'est pas possible de désigner clairement un vainqueur entre le démocrate Joe Biden et le républicain Donald Trump.

Alors que la nuit est tombée aux Etats-Unis, et que plusieurs bureaux de vote ont cessé de compter les voix, Joe Biden est légèrement en tête en nombre de grands électeurs tombés dans son escarcelle, 235 contre 213 pour Donald Trump. Pour l'emporter, un candidat doit en obtenir 270. Les deux candidats ont pris la parole, le président sortant a déclaré : "Nous allons gagner, en ce qui me concerne, nous avons déjà gagné". Il a également évoqué une "fraude" et a annoncé vouloir saisir la Cour suprême.

Le camp de Biden n'a pas tardé à réagir jugeant les propos de Donald Trump "scandaleux" et "sans précédent". L'équipe du candidat démocrate s'est dit prête à "combattre" en justice si le président républicain saisit la Cour suprême. Joe Biden a appelé ses supporters à "garder la foi" et a estimé qu'il était "en bonne voie de gagner cette élection".

Tout est en effet encore possible puisque 8 Etats, dont quatre qui seront décisifs, n'ont toujours pas livré leurs résultats. Il s'agit de l'Alaska, le Nevada, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Géorgie, la Caroline du Nord et le Maine.

Les Etats du Nord industriel déterminants

Biden a remporté l'Arizona, une "prise de guerre" importante pour cet Etat qui avait voté Trump en 2016 et peut espérer arracher la Géorgie au camp Trump, puisque les résultats d'Atlanta, la capitale, ne sont pas encore définitifs. Les Afros-américains, plus favorables au vote démocrate, y représentent 30% de la population.

Biden dispose de plusieurs scénarios pour décrocher la victoire. Pour cela, il doit désormais gagner au moins deux des trois Etats de la "Rust Belt" (Michigan, Wisconsin et Pennsylvanie), la ceinture de rouille qui groupe le Nord industriel des Etats-Unis. Il y a quatre ans, ils avaient été décrochés par Trump.

Mais le dépouillement se poursuit dans ces Etats et pourrait pendre fin dans plusieurs jours, notamment en raison du niveau record du vote par correspondance. En Pennsylvanie, un état-clé qui compte pour 20 grands électeurs, plusieurs comtés ont indiqué que le dépouillement ne débuterait que ce mercredi. Selon le gouverneur démocrate de l'Etat, "plus d'un million de bulletins de vote par correspondance" sont encore à compter.

Il reste encore une incertitude pour la Caroline du Nord avec 15 grands électeurs. Les sondages indiquaient déjà un résultat extrêmement serré. Lors des dix dernières élections, les républicains l'ont emporté 9 fois, sauf en 2008 avec Barack Obama. La mutation de la démographie dans cet état pourrait changer la donne, puisque les afro-américains y représentent 21% de la population.

Beaucoup d'incertitudes à ce stade pour savoir qui remportera l'élection américaine. Seul fait avéré, la vague démocrate, espérée par certains dans le camp Biden qui se prenaient à rêver de victoires historiques en Caroline du Nord ou encore au Texas, n'a pas eu lieu.