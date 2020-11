Selon un sondage Odoxa pour franceinfo et Le Figaro publié ce lundi, veille de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, 85% des Français interrogés ont une mauvaise opinion de Donald Trump. Le président américain est notamment jugé agressif, dangereux et malhonnête.

Élections américaines : plus de huit Français sur 10 ont une mauvaise opinion de Donald Trump

A la veille de l'élection présidentielle américaine, les Français n'ont pas une bonne image du candidat sortant. En effet, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting* pour franceinfo et Le Figaro, ils sont 85% à avoir une mauvaise opinion de Donald Trump. Plus de huit personnes interrogées sur dix le jugent agressif (84%), antipathique (86%), malhonnête (84%) ou encore dangereux (80%). 78% des Français estiment également que l'actuel président américain est raciste.

Les Français ont majoritairement une mauvaise image de Donald Trump. - Odoxa Dentsu-Consulting

82% des Français souhaitent la victoire de Joe Biden

Moins connu que son rival en France, Joe Biden a pourtant une meilleure image : il est jugé honnête, compétent, expérimenté et sympathique par plus de deux Français sur trois. Le démocrate est même jugé plus charismatique que Donald Trump (49% contre 39%). Mais l'ancien vice-président de Barack Obama a tout de même quelques points faibles selon l'enquête : il est en effet perçu comme étant un technocrate (69%), et trop âgé (64%).

Les Français ont majoritairement une bonne opinion de Joe Biden. - Odoxa Dentsu-Consulting

Et donc logiquement, plus de huit Français sur dix souhaitent la victoire de Joe Biden à l'élection américaine. 96% des sympathisants EELV, 91% des LFI, 90% des PS, 89% de LREM et 83% des LR votent pour le démocrate. Même les personnes se disant proches du RN penchent pour Joe Biden.

Les Français souhaitent très majoritairement l'élection de Joe Biden aux Etats-Unis. - Odoxa Dentsu-Consulting

Donald Trump peu apprécié dans de nombreux pays

Et il n'y a pas qu'en France que Donald Trump est massivement rejeté. Toujours selon le sondage Odoxa**, les Allemands (84%) ont eux aussi une mauvaise opinion du candidat républicain. Une impopularité également marquée en Espagne (79%), en Grande-Bretagne (73%) et en Italie (68%).

Huit Chinois interrogés sur dix sont hostiles au président américain. Même aux Etats-Unis, Donald Trump récolte 54% de mauvaises opinions. Il n'y a qu'en Inde que les habitants ont majoritairement une bonne image du locataire de la Maison Blanche (74%).

Donald Trump peu apprécié à travers le monde (sondage) - Odoxa Dentsu-Consulting

*Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par internet les 28 et 29 octobre 2020, sur un échantillon de 1 002 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

**Enquête réalisée auprès d’un échantillon d’Européens (Anglais, Italiens, Espagnols et Allemands) interrogés par internet du 13 au 16 octobre 2020, et auprès d’un échantillon de Chinois, d’Indiens et d’Américains interrogés par internet du 30 septembre au 9 octobre 2020.