Elections au département : Jean-Pierre Barbier sort du peloton

C'est peut-être "un secret de polichinelle" mais il est le premier des prétendants à le dire aussi clairement. Jean-Pierre Barbier, président du conseil départemental depuis 2015, a légèrement changé de braquet en ce mardi de Tour de France en Isère, dans la perspective des prochaines élections départementales prévues en mars. L'homme qui indique que pour le moment son "souci c'est de boucler le budget 2020 parce que les départements souffrent aussi de la crise sanitaire d'un point de vue financier", reconnait quand on insiste un peu : "_Je suis candidat au conseil départemental_, en tant que conseiller départemental sur mon canton. Je n'ai pas fait de secret autour de tout ça".

Un candidat qui espère bien sûr conserver la majorité à droite, face à un PS qui estime qu'il peut faire basculer 3 cantons et remettre le département à gauche. "Oui, répond Jean-Pierre Barbier, j'ai vu que le parti socialiste se préoccupait de soustractions. Je croyais qu'en ce moment il était plutôt dans les divisions. Moi ce n'est pas mon sujet, je suis dans l'addition et ma préoccupation ce n'est vraiment pas les calculs de politique politicienne mais le budget du département qui aujourd'hui est plus difficile qu'hier." Aller hop ! Un petit coup de pédale un peu plus appuyé pour voir comment réagi le peloton !