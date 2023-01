Elections au PS : des irrégularités dénoncées par les opposants à Olivier Faure dans le Pas-de-Calais

Ambiance électrique au parti socialiste au lendemain d'une élection interne très serré. Olivier Faure, le premier secrétaire sortant, revendique la victoire face au maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol avec un écart de 393 voix. Des élus, soutiens du candidat normand, demandent la mise en place d'une commission de recollement pour recompter les bulletins comme Patrick Kanner, le sénateur du Nord et président du groupe PS au Sénat : "il y a une forme de fébrilité de la part de notre direction nationale qui annonce de manière unilatérale des résultats qui ne sont pas validés. je ne sais pas pourquoi Olivier Faure refuse ce travail d'analyse, je suis même un peu inquiet : s'il refuse, c'est qu'il a des choses à cacher". Une demande qu'a finalement excepté en fin de journée ce vendredi le camp Faure.

ⓘ Publicité

Militants évacués par la police

L'élu nordiste ne conteste pas les résultats dans sa fédération qui donne une majorité nette à Olivier Faure (55%), en revanche, dans le Pas-de-Calais, la deuxième fédération socialiste la plus importante du pays derrière celle du Nord, Patrick Kanner pointe du doigt des résultats troublants : "dans la section de Liévin, Olivier Faure a récupéré 350 voix de plus donc une section pourrait faire le congrès" de Marseille. N. Mayer-Rossignol menait largement dans le décompte des voix dans cette fédération jusqu'à ce que tombe le résultat de Liévin où l'élu normand n'a récolté que 12 voix contre 304 pour Olivier Faure assurant la victoire finale dans le département au premier secrétaire sortant (58% des voix). Résultat qui interroge d'autant plus qu'au 1er tour, Nicolas Mayer-Rossignol avait récolté 42 voix et Hélène Geoffroy, autre opposante à Olivier Faure, une vingtaine de suffrages. Des bulletins évanouis dans la nature en l'espace d'une semaine.

La mandataire de Nicolas Mayer-Rossignol dans le Pas-de-Calais, la conseillère municipale d'Arras et ancienne députée et sénatrice, Catherine Génisson a refusé de valider les résultats de la fédération. Elle-même était à Arras jeudi soir mais elle raconte les témoignages de militants présents à Liévin : "deux scrutateurs envoyés par l'équipe de Nicolas Mayer Rossignol ont constaté que le vote avait commencé avant 17h, des personnes auraient voté plusieurs fois, à l'inversé des personnes qui avaient voté n'avaient pas émergé".

"Il y a eu toute une série de dysfonctionnements à la section de Liévin" - C. Génisson

"Ces deux scrutateurs ont demandé les cartes d'identité des votants, ce qui est tout à fait légitime, et ceux qui tenaient le bureau de vote se sont énervés, leur ont demandé de partir et ils ont fait appeler la police municipale pour que les deux scrutateurs partent". Dans ces conditions, Catherine Génisson a refusé de valider ces résultats.

Catherine Génisson qui trouve tout aussi regrettable qu'un scrutateur envoyé par Olivier Faure à Lens (dont le maire Sylvain Robert soutenait la motion de la "Hollandaise" Hélène Geoffroy) n'ait pas eu accès au bureau de vote.

Sollicité par France Bleu Nord, le maire de Liévin, Laurent Duporge, était injoignable ce vendredi.