Elections cantonales : le RN poursuit la présentation de ses candidats dans le Gard

Voilà la liste des candidats du Rassemblement National à Nîmes, pour les élections cantonales qui auront lieu fin juin (20 et 27 juin) : Laenny Brito De Sousa et Georges Pigeonneau (Nîmes I), Laurence Gardet et Yoann Gillet (Nîmes II), Sabine Adam et Abderzak Berkani (Nîmes III) et Florence Dumas et Dany Dos Santos Paiva (Nîmes IV). Yoann Gillet, directeur de campagne du RN, avait annoncé dès le milieu de semaine sa propre candidature.

Pour le canton de Beaucaire, le RN a dévoilé un ticket Jean Pierre Fuster (conseiller sortant) et Elisabeth Mondet (pharmacienne).

Ce samedi, tous les autres candidats pour le Gard ont été dévoilés.

Pour le canton de Redessan : Pascale Bordes et Jean-Marie Launay

Pour le canton de Marguerittes, le duo est composé de Viviane Tisseur et Stéphane Vidal

