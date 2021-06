Élections : ce qu'il faut savoir avant de voter en Loire-Atlantique et en Vendée

Le premier tour des élections départementales et régionales a lieu ce dimanche juin. Et voilà tout ce qu'il faut savoir concernant le scrutin en Loire-Atlantique et en Vendée.

On vote ce dimanche ! Et on vote même doublement puisque deux scrutins sont organisés en parallèle : les élections régionales et départementales.

62 conseillers départementales à élire en Loire-Atlantique

Et ça fait beaucoup de monde à élire dans nos départements de Loire-Atlantique et de Vendée. En Loire-Atlantique, ce sont 1.030.000 électeurs qui sont appelés à voter pour l'un des 134 binômes de candidats répartis dans les 31 cantons du départements et pour, au final, désigner 62 conseillers départementaux. C'est à peu près moitié moins en Vendée avec 61 binômes de candidats qui se disputent 17 cantons avec, à l'arrivée, 34 conseillers départementaux qui seront élus au soir du 27 juin.

Pour le second scrutin, pour les régionales, il y a huit listes en Pays de la Loire avec 35 candidats chacune en Loire-Atlantique et 19 en Vendée. Là aussi, ça fait du monde.

La participation, l'une des clefs du scrutin

Et pour faire la différence entre tous ces candidats, l'une des clefs, c'est la participation. Elle est notamment essentielle pour les départementales. Pour qu'un binôme l'emporte dès le premier tour, il doit rassembler au moins 50% des suffrages et que ça représente au moins 25% des inscrits sur les listes électorales du canton. Il faut donc beaucoup de votants. Sachant qu'en 2015, les électeurs s'étaient peu mobilisés en Loire-Atlantique et en Vendée avec des taux de participation à peine au-dessus des 50% pour les départementales.

L'organisation compliquée par la Covid-19

Ce double scrutin, c'est aussi une grosse organisation pour les communes puisqu'il a fallu dédoubler les bureaux de vote pour pouvoir voter deux fois : une fois pour les départementales, une fois pour les régionales.

Pour que ce soit possible, il a fallu déplacer les bureaux dans 146 villes et villages de Vendée, c'est-à-dire dans plus de la moitié des communes. Ce qui vient aussi compliquer ce double scrutin, ce sont les mesures sanitaires à respecter : pas plus de trois électeurs en même temps dans un bureau et, si possible, des entrées et des sorties distinctes.

Plus de 7.000 litres de gel hydroalcoolique en Loire-Atlantique

Des masques, des visières, des autotests et du gel sont aussi disponibles pour ceux qui tiennent ces bureaux et pour les électeurs. Ça fait 7.240 litres de gel hydroalcoolique et 1.228.600 masques pour les 1.098 bureaux de vote de Loire-Atlantique.

Les bureaux ouverts jusqu'à 20h à Nantes

Des bureaux qui sont ouverts de 8h à 18h dans nos deux départements sauf à Orvault, Rezé et Saint-Herblain où c'est jusqu'à 19h. Et jusqu'à 20h à Nantes.