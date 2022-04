Élections dans le Grand Est : les législatives peuvent-elles être le troisième tour de la présidentielle ?

Les élections législatives des 12 et 19 juin prochain seront sans nul doute influencées dans le Grand Est comme ailleurs par les résultats de l'élection présidentielle. Dans la région, Emmanuel Macron l'a emporté avec 52, 07% des voix au second tour face à Marine Le Pen qui a recueilli 47, 93% des voix. Il y a 48 circonscriptions, et autant de postes de députés à pourvoir les 12 et 19 juin prochain dans la région Grand Est.

Plusieurs facteurs clés ont une influence, à commencer par la participation, totalement différente, parfois jusqu'à 25 points en-dessous de celle de la présidentielle. Le poids des partis politiques ou encore des personnalités, ainsi que les alliances, que ce soit à droite ou bien à gauche, sont également des paramètres de cette équation complexe. Eclairage avec Arnaud Mercier, politologue et enseignant chercheur à l'IEP de Paris. Pour lui, l'élection à venir est une équation complexe avec de nombreuses inconnues.

Les résultats de la présidentielle par circonscription dans le Grand Est

La montée du RN peut-elle se retrouver dans les urnes aux législatives ?

Dans le Grand Est, au second tour de la présidentielle, il y a 8 997 voix d'écart entre les deux candidats. Cet écart était de 411 296 voix en 2017. C'est dire si le Rassemblement national a progressé en cinq ans, en tout cas, dans sa capacité à recueillir les votes, qu'ils soient d'adhésion à son programme ou de barrage à Emmanuel Macron.

En revanche, si la progression est importante, au final, au second tour, Marine Le Pen n'a pas toujours fini en tête, pour cette présidentielle, y compris dans les circonscriptions où elle devançait Emmanuel Macron au premier tour.

Cette capacité à mobiliser et rassembler sur son nom entre les deux tours avait même échoué pour le Front National aux législatives de 2017 puisqu'aucun candidat du parti n'avait été élu dans le Grand Est, malgré la présence de candidats au second tour. Une des premières explications, c'est le manque de cadres et de personnalités politiques de référence du FN puis du RN au plan local.

Mais même à Forbach, où le numéro 2 du FN, Florian Philippot, était arrivé en tête au premier tour de ces élections législatives, il n'avait, au final, pas réussi à s'imposer.

Une typologie différente selon les régions

En Alsace, l'électorat traditionnel de droite modérée est ancré depuis de nombreuses années. Pour Philippe Breton, fondateur de l'Observatoire de la vie politique en Alsace (Ovipal), interrogé sur France Bleu Alsace, au lendemain du second tour : "Il est fort probable que la planète Macron va continuer à aspirer cet électorat, et qu’un certain nombre d’élus, pour garder leurs positions, vont se rapprocher d'Emmanuel Macron".

En Champagne Ardenne, la sociologie du territoire correspond aux thèmes du RN expliquait sur France Bleu Champagne, le politologue et vice-président de l'URCA, l'Université Champagne-Ardenne, Olivier Dupéron : "De petites communes, qui ont un sentiment de déclassement, et en ville, un électorat qui a le sentiment d'être spectateur d’un monde qui nous échappe".

"Dans les Ardennes, les circonscriptions rurales, où le RN surperforme sont celles qui réunissent les éléments suivants : éloignement, sentiment de déclassement, disparition des service public", précise le politologue.

En Lorraine, malgré des scores élevés, l'exercice semble difficile. François Laval, directeur de Sciences po Nancy, expliquait sur France Bleu Sud Lorraine que Marine Le Pen avait fait 24% en 2017 au 1er tour de la présidentielle, et les candidats du RN uniquement 13% au second tour quelques semaines plus tard. "On va revenir sur un fonctionnement plus normal de la vie politique, et les électeurs de Marine le Pen votent pour le chef, c'est à dire pour Marine Le Pen, et pas forcément pour les candidats du RN".

Les couleurs des 577 circonscriptions depuis 2017 © Visactu

La participation traditionnellement plus faible aux législatives

La principale inconnue du scrutin des élections législatives, c'est d'abord la participation. Les règles de qualification pour le second tour sont claires. Il faut réunir sur son nom au moins 12,5% des inscrits, à défaut être dans les deux premiers pour se qualifier au second tour. Lors des derniers scrutins, pour les législatives, seul un électeur sur deux s'était déplacé. Il pourrait en être de même lors de ces élections.

Pour le politologue Arnaud Mercier, plus l'abstention sera forte, moins la situation sera favorable pour les votes extrêmes, à savoir LFI ou le RN. "On peut quand même faire l'hypothèse que ce taux de participation va être faible dans certains lieux qui correspondent notamment à l'électorat qui a voté Mélenchon et en partie aussi à l'électorat populaire qui vote pour Marine Le Pen. Et ce d'autant plus que l'on connaît habituellement un mouvement qui est un mouvement de démobilisation du côté de ceux qui ont perdu".

La prime au sortant

Il faut aussi tenir compte de la traditionnelle prime au sortant qui devrait continuer à jouer, quelle que soit la couleur politique. "La difficulté à gauche, c'est qu'il y a peu ou pas de figure politique. La dynamique est plutôt du côté d’Emmanuel Macron ou des LR" expliquait Roger Cayzelle, président de l’institut de la Grande région sur France Bleu Lorraine Nord.

De fait, les partis qui n'ont pas d'élus en place partent avec un handicap. C'est le cas pour le RN qui n'a aucun élu en poste. LFI de son côté, n'a qu'une seule élue dans tous le Grand Est, la députée de la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle, Caroline Fiat, qui devrait se représenter.

Les alliances clés du scrutin

L'autre inconnue est de savoir vers quel côté iront les électeurs de centre droit qui ont voté Emmanuel Macron. Arnaud Mercier explique : "Toute une partie des électeurs traditionnels LR n'ont pas voté pour Valérie Pécresse, notamment parce qu'il y avait une espèce de peur panique de se retrouver avec un deuxième tour, Mélenchon Le Pen". Pour lui, difficile de dire aujourd'hui si ces électeurs vont continuer à soutenir le camp de la REM ou s'ils rejoindront le giron des Républicains.

La multiplication des candidatures au centre droit pèsera lourd dans les résultats. Et ceux qui auront réussi à mettre en place des alliances fortes dès le premier tour devraient sortir plus facilement leur épingle du jeu.

Cette stratégie de rassemblement est aussi un élément essentiel à gauche notamment dans les grandes villes. Lors du premier tour de la présidentielle, LFI est arrivée en tête à Strasbourg et Mulhouse et en seconde position à Nancy, Metz ou Reims. C'est l'une de ces positions qu'il faut occuper pour se qualifier dans les circonscriptions au second tour des élections législatives.