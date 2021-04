Départementales en Loire-Atlantique : Laurent Turquois, chef de file de la droite et du centre

Après le retrait de la vie politique de Philippe Grosvalet à gauche, voilà une autre surprise pour les prochaines élections départementales en Loire-Atlantique. Alors que le nom de Rodolphe Amailland circulait depuis plusieurs semaines, c'est finalement le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire, Laurent Turquois, qui a été désigné ce samedi après-midi chef de file de la droite et du centre pour le scrutin prévu le 20 et 27 juin prochain.

Un ancien délégué général du Medef

Laurent Turquois, 49 ans, est juriste de formation. Il a notamment travaillé au Crédit Mutuel, à la Caisse d'Épargne et a occupé la fonction de délégué général du Medef de Loire-Atlantique avant de devenir le premier adjoint de Saint-Sébastien-sur-Loire en 2014. Trois ans plus tard, il a pris la suite de Joël Guerriau, élu UDI, quand ce dernier a dû choisir entre son mandat de maire et de sénateur. Laurent Turquois est aussi conseiller départemental depuis 2015, dans l'opposition.

Si je suis réélu maire, j'abandonnerai mon mandat de conseiller départemental l'an prochain.

Réélu maire divers-droite de Saint-Sébastien-sur-Loire, dès le premier tour au printemps dernier, il n'avait voulu du soutien d'aucun parti politique. Contrairement au maire de Vertou et membre des Républicains Rodolphe Amailland, le maire de Vertou, Laurent Turquois est sans doute moins clivant et arbore un visage plus rassembleur pour mener la bataille de la droite et du centre face au successeur de Philippe Grosvalet. Surtout dans un département comme la Loire-Atlantique où les Républicains ne font pas toujours l'unanimité et où il y a un vrai courant centriste.

Mais la candidature de celui qui est également conseiller départemental d'opposition peut surprendre. Avant les élections municipales, en février 2020, il assurait à nos confrères de Ouest-France : "Si je suis réélu maire, j'abandonnerai mon mandat de conseiller départemental l'an prochain". À l'inverse, si son camp l'emporte en juin prochain et, qu'en toute logique, il devient président du Département, il devra abandonner la mairie pour respecter la loi sur le non-cumul des mandats.