Le président du département de Haute-Savoie "frustré qu'on ne parle pas plus" des élections départementales

Il ne se représente pas et c'est donc très librement que le président du département de Haute-Savoie dit regretter la faible médiatisation des prochaines élections départementales (20 et 27 juin). Pour Christian Monteil, le département intervient à chaque étape de la vie des citoyens.

Il a passé trente années dans le costume de conseiller départemental dont treize (2008-2021) dans le fauteuil de président du Département de Haute-Savoie. Comme il l'avait indiqué, Christian Monteil a décidé de ne pas se représenter c'est donc aujourd'hui en tant qu'observateur de la campagne de prochaines élections départementales (20 et 27 juin) qu'il s'exprime.

France Bleu Pays de Savoie - Élu depuis 1991, êtes-vous toujours un fervent défenseur des Départements ?

Christian Monteil - Je suis personnellement très attaché aux Départements. Mon premier métier était d’ailleurs de diriger un réseau d’établissements départementaux. Pour moi cette fonction de département compte beaucoup et je pense qu’elle est également importante pour la vie des gens sans qu’ils le sachent réellement.

Vous avez choisi de ne pas vous représenter, comment vivez-vous cette période de campagne électorale ?

Je suis assez frustré de voir que les grands médias parlent surtout des élections régionales. On ne parle pas suffisamment des élections départementales or ce sont des élections du quotidien. Et le quotidien c’est la vie des gens. Si on veut qu’ils retournent aux urnes, il faut parler de leur quotidien et le Département les accompagne dans ce quotidien qui est noble et qui est très important.

Le rôle des départements est-il méconnu ?

Et pourtant lorsqu’un enfant naît la protection maternelle et infantile c’est le Département. Quand un jeune va au collège, l’accueil et la structure, c’est le Département. Lorsque que certains jeunes ont des difficultés à s’insérer dans le monde du travail, le Département propose des solutions d’insertion. Si on continue, la question des routes, des vélo-routes, une partie de la culture aussi… c’est encore le Département. Et quand on vieillit, les maisons de retraite, l’allocation personnalisée à l’autonomie c’est toujours le Département comme quand une personne est touchée par un handicap. En fait, le Département intervient tout au long de la vie de ses habitants. Il concerne directement les 850 000 habitants de Haute-Savoie.

Après les élections (20 et 27 juin), les conseillers départementaux devront élire leur nouveau ou nouvelle président-te, avez-vous un ou une préférence ?

D’abord comme je ne me représente pas, je ne voterai pas et ce n’est donc pas à moi de décider. Je pense qu’il y aura deux ou trois candidats. Virginie Duby-Muller (LR) est dans la maison depuis plusieurs années et elle la connait. Martial Saddier (LR) lui souhaite y entrer. Il y aura peut-être aussi Nicolas Rubin (sans étiquette). Mais dans tous les cas, il y aura un rajeunissement au sein de l’assemblée. C’est ce que je souhaitais, un renouveau pour le Département de Haute-Savoie. Les prochains élus sauront choisir le ou la président-te qui leur ira bien. Je n’ai jamais douté que le fauteuil puisse rester vide (rires).