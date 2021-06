Elections départementales 2021 en Haute-Garonne : le débat sur France Bleu

Les élections régionales et départementales ont lieu ces dimanche 20 et 27 juin prochain. France Bleu Occitanie vous propose un débat sur les élections départementales en Haute-Garonne pour comprendre les programmes des principaux candidats :

Michèle BLEUSE, canton Toulouse 11-Ramonville, pour EELV

Julien GRANDCHAMP, canton Toulouse-4, pour la droite et le centre

Julien LEONARDELLI, canton de Villemur, pour le RN

Victoria SCAMPA, canton Toulouse-1 pour LFI et Citoyens

Sébastien VINCINI, canton d'Auterive, pour la majorité départementale sortante

Ils débattront sur France bleu ce mercredi 9 juin de 19 heures à 20 heures sur notre antenne.

Parmi les thèmes abordés par les candidats

La place du département, après la crise sanitaire

On disait l'institution obsolète, on a vu pendant la crise sanitaire que le département au plus près du terrain a su organiser le dépistage et les centres de vaccination. Faut-il lui redonner plus de compétences en matière sanitaire notamment ?

Quelle place face à la Métropole

La métropolisation est enterrée, mais quelle place pour les zones rurales à côté de la grande agglomération de Toulouse qui rassemble plus d’un million d’habitants ?

Comment gérer les aides sociales

Le département gère un budget de 1,43 milliard d'euros.Les aides sociales - APA, RSA, allocation adulte handicapé - c'est 80% du budget du département. Peut-on gérer différemment la distribution de ces aides et comment ?

L'avenir des stations de ski

Le département a pris la main sur la gestion de certaines stations de sport d'hiver. Avec le réchauffement climatique, doit-on maintenir les stations de moyenne montagne sous perfusion ?

54 sièges à pourvoir

54 fauteuils sont à pourvoir. Huit listes sont en compétition. Elles présentent 137 binômes de candidats dans les 27 cantons de Haute-Garonne, soit 274 candidats.

L'assemblée départementale sortante compte 54 élus. La majorité de gauche (PS, PRG , DVG) en totalise 48 sur 54.

Un bastion historique du Parti Socialiste

De la Haute-Garonne, les socialistes ont bâti l'un de leurs royaumes en France. Les historiens se souviennent que le Revèlois Vincent Auriol (SFIO) en avait pris la tête dès l'Après-guerre. Après 76 ans d'hégémonie socialiste, Georges Méric, le président sortant, 73 ans, repart pour un nouveau mandat. Encore loin des 27 ans de pouvoir de Pierre Izard, il règne depuis huit ans sur une majorité écrasante, près de 90% des conseillers en place sont derrière ce médecin gériatre originaire de Nailloux.

La moitié des conseillers ne se représente pas toutefois, l'assemblée va donc être fortement renouvelée.

La gauche en ordre dispersé

Les plus petites formations de gauche se sont rassemblées derrière le Parti socialiste, mais cette fois les deux plus grosses composantes ont décidé de faire cavalier seul au 1er tour. Les Verts (EELV) présentent des candidats dans les 27 cantons du département. La France Insoumise aligne 20 candidats sur les 27 cantons de la Haute-Garonne.

La droite, en ultra-minorité en Haute-Garonne, aura pour défi d'étoffer son nombre d'élus, en s'unissant souvent avec des candidats LREM.

En embuscade, le Rassemblement national, fort de sa quinzaine de triangulaires au dernier scrutin départemental, aimerait cette fois franchir les portes du CD31 pour de bon. Pour ces élections, le RN sera présent en dans les 27 cantons de la Haute-Garonne.